我是廣告 請繼續往下閱讀

▲太子集團在台核心幹部王昱棠的左右手詹雯卉，經北檢複訊後加保50萬（共計130萬）交保。（圖／翻攝畫面）

涉及大規模跨國詐騙與洗錢犯罪的太子集團創辦人陳志，7日在柬埔寨落網並隨即遭遣送回中國受審。北檢昨天（8日）指揮警調發動第七波偵查行動，拘提約談與太子集團合作，幫忙設立海外紙上公司的「匯致國際商務公司」盧姓負責人，及太子集團在台核心幹部王昱棠的左右手賴榮駿及助理詹雯卉等11人、搜索住居所共12處，經檢方偵訊後，今天一早諭知盧冠安80萬元交保，詹雯卉加保50萬元、賴榮駿50交保並限制出境出海，其餘8人今移送北檢。台北地檢署在深入追查太子集團所涉及的洗錢與賭博案時，專案小組透過金流追蹤取得重大突破，成功鎖定一家名為「匯致國際商務公司」的關鍵組織。調查發現，該公司自2021年起扮演起集團的洗錢軍師，協助其在境外設立並營運數百家紙上公司，藉以在台灣開設國際金融業務分行帳戶（OBU）帳戶，以各種虛假名目，如虛擬借貸、管銷服務費用，或是提供博弈軟體設計等專業服務，將集團於海外賺取的不法所得，合法化地匯入太子集團在台灣旗下的天旭、尼爾及台灣太子等子公司，將黑錢洗白化為實體資產，購置豪宅、名車。專案小組持續追查發現，集團旗下的網路博奕事業除天旭國際科技外，還有其他公司也為太子集團所設立或控制，包含「誠帷數位科技」、「澄映科技」2家公司均從事博弈軟體設計，不過目前都已結束營業。針對太子集團涉及的洗錢與賭博版圖，台北地檢署於8日發動了第七波大規模搜索行動，指揮刑事局與調查局台北市調處，搜索匯致公司盧姓負責人、尼爾創新公司賴姓幹部等10人住居所、匯致國際商務公司，共計12處，並拘提、約談盧、賴、詹、誠帷數位科技蘇姓負責人、澄映科技林姓負責人等11名被告到案。其中盧男、賴男及先前曾被北檢約談的詹女等3名被告，複訊後交保；其餘8名被告則因停止夜間訊問，今日移送檢方複訊。