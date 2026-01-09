我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李千娜（如圖）對秀場文化並不陌生，她表示因為爸爸是鼓手，家中經營電子花車，讓她從小就看見藝人表演的辛苦。（圖／說實話娛樂提供）

由綜藝大哥大胡瓜發起，攜手康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於今年3月21、22日回歸台北流行音樂中心（北流）。繼公布金曲歌王蕭敬騰（老蕭）擔任壓軸嘉賓後，主辦單位今（9）日再拋驚喜震撼彈，宣布李千娜正式加入3月22日的演出陣容。李千娜透露，這次能登上鑽石舞台，全靠美女貴人蕭敬騰的太太Summer林有慧大力推薦，才讓她有機會與胡瓜合體，重現經典秀場風華。李千娜表示，能參與這場盛會緣分相當奇妙，「這次非常感謝美女貴人、老蕭太太Summer姐的推薦，並且瓜哥願意給我機會，才能參與『鑽石舞台之夜』。」她回憶出道以來，曾多次上過胡瓜、康康和歐弟的節目，大讚三位主持人風格迥異但同樣功力深厚，「他們共同點是都很厲害，每次錄影碰面，都覺得自己很幸運，能夠受到前輩們的照顧。」事實上，李千娜與秀場文化淵源頗深。她表示父親是鼓手，家裡經營舞台車及布袋戲，從小就跟著爸爸南征北討跑婚喪喜慶與工地秀。她去年推出專輯《千娜舞台秀》時，甚至特別打造一台電子花車宣傳，就是為了致敬這段成長背景。談起童年回憶，李千娜語出驚人地透露：「我看過印象最深刻的，就是牛肉場18禁的演出。」她坦言當時年紀小懵懵懂懂，長大後回想才發現這些表演者都很辛苦，充滿了不為人知的辛酸，令她相當敬佩。對於當年的秀場巨星，李千娜如數家珍。她回憶小時候常跟爸爸看錄影帶，對廖峻與澎澎的脫口秀、豬哥亮的招牌馬桶蓋頭記憶猶新。提到這次也將參與演出的演藝圈長青樹余天，李千娜幽默笑說：「大家都說被余天大哥打過巴掌會紅，但是他應該捨不得打我吧！」為了3月22日的演出，李千娜預告將還原秀場輝煌時期的流行造型，演唱耳熟能詳的歌曲，並計畫邀請家人到場觀賞，「我相信他們會超級開心跟感動，也希望繼續傳承爸爸的理念。」延續公益傳統，2026年的「鑽石舞台之夜」演唱會適逢2028台灣大學邁向百年校慶，台大也特別響應加入支持。本次受贈單位為財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會和臺大清寒希望獎助學金。演唱會門票目前已在年代售票系統熱賣中。