▲SM娛樂正式宣布與太妍續約，雙方合作關係邁入第19年。（圖／翻攝自太妍IG@taeyeon_ss）

從少女時代出道 19年累積的不只是合約

▲太妍續約消息傳出，不少粉絲笑說：「SM最大的黑粉續約了！」（圖／翻攝自太妍IG@taeyeon_ss）

10週年里程碑 精選輯驗證長線價值

韓國天后級歌手、少女時代成員太妍今（9）日確定完成與SM娛樂的續約，雙方將持續攜手前行，SM娛樂正式對外發布聲明，強調此次續約是「建立在長時間累積的信任與深厚夥伴關係之上」，此舉不僅象徵合作關係延續，也被視為太妍在公司體系中極具指標性的存在，雙方續寫19年合作神話。太妍自2007年以少女時代隊長身分出道以來，與SM娛樂的合作關係已邁入第19個年頭，這段時間她橫跨團體全盛期、成員各自發展、K-POP產業劇烈變動等多個階段，而太妍始終穩居核心位置，此次續約不只是形式上的延長，更被外界解讀為雙方對彼此專業度、信任感與長期規畫方向的高度共識。太妍2015年正式展開個人歌手生涯後，她接連推出〈I〉、〈Why〉、〈四季〉、〈Spark〉、〈INVU〉、〈To. X〉等代表作，無論音源成績或市場評價皆維持高水準，她細膩而具有穿透力的音色，使她在競爭激烈的K-POP女歌手市場中，建立起「信聽太」——因為相信，所以聆聽太妍——這一獨特標誌，也讓她成為少數能長期站穩主流的女Solo歌手。近期迎來個人出道10週年的太妍，近期推出首張精選專輯《Panorama : The Best of TAEYEON》，橫跨不同時期的作品編排，不僅回顧她的音樂軌跡，也再次證明其作品的耐聽度與時代穿越性。SM娛樂方面也在聲明中表示，未來將在音樂製作、全球活動與多元發展層面持續給予全力支持，確保太妍能以國際級藝人的定位持續前進。在近年K-POP圈合約動盪頻繁的背景下，太妍選擇再度續約SM娛樂，被視為一種高度穩定的訊號，這不僅代表她對公司資源與規畫方向的認同，也顯示SM仍將太妍視為長期品牌與音樂價值的重要支柱，對粉絲而言，這紙續約不只是安心保證，更象徵太妍的音樂旅程將繼續延續，也為少女時代的20週年回歸奠定基礎。有趣的是，不少台、韓粉絲得知太妍續約後，紛紛笑著表示：「SM最大的黑粉續約了」、「真的是又罵又挺」、「要頒發董事給她了吧」。事實上，太妍多次因為SM娛樂公司的失誤，在節目、演唱會上都毫不留情開酸、偷嗆，講完後又會自己偷笑，這也成了她獨特鮮明的特色之一。