台灣超高齡社會來臨，高齡人口占比持續拉升，根據南山人壽理賠數據分析，截至去（2025）年10月底，長照險理賠失智症（含帕金森氏症）的保戶人數占比，已拉高到16.11%，正式超越意外造成的長照理賠人數占比14.5%，躍升長照險理賠第3大原因，而且依長照險給付的失智症被保險人，最長已有9年。由於失智患者照護每月費用2.5萬到6萬元不等，專家表示，越年輕投保長照險，保費相對越便宜，建議及早規劃長照險，能以較低成本極大化保障價值。依理賠原因分析，南山人壽長照險目前理賠人數占比最高的是腦中風，占近23%，其次是癌症近21%，占比第3高的在2024年是意外造成的長照給付，但2025年已被失智症超越。另外，衛福部預估，台灣到2031年時，全國會有超過49萬人失智，其中65歲以上失智人口將逾47萬人，高齡失智盛行率會從7.99％拉高到8.34%。顯見隨著人口結構高齡化，失智症盛行率也跟著提高，已逐漸改變長照險的給付分布。長期照顧險即被保險人經醫院專科醫師診斷確定符合長期照顧狀態時，給付長照保險金的保險，以提供被保險人長照的財務支持。南山人壽多年來積極推廣長照商品，希望補強國人的長照防護網，目前是國內保險市場長照險市占率第一。就投保年齡的數據顯示，南山人壽長照險在各個年齡層，包括青年、青壯年、壯年、中壯年族群的投保占率，都約在2成上下，各年齡層的級距占比分布平均，但越年輕投保的平均月給付金額越高，如20歲以下被保險人的長照險平均月給付金額近2.84萬元，21到30歲則略逾為2.8萬元，隨著年齡增加，平均月給付金額則隨之下降，51到60歲約2.1萬元，61歲以上已不到2萬元。根據台灣失智症協會的資料，若家人無法親自照護失智症患者，選擇交給24小時的照護機構，包括護理之家、養護單位、長照機構及失智症團體家屋等，每月費用在2.5萬到6萬元不等。依據理賠資料，南山人壽依長照險給付的失智症被保險人，最長者已有9年，若在照護機構，則花費至少270萬元到648萬元不等，還不包括照護的耗材、營養品等，對一般家庭而言，是筆不小的經濟負擔。由上可知，各年齡層保戶對未來長期照顧風險雖然已有一定程度的重視，但整體長照保障仍有相當的缺口。南山人壽資深副總經理李淑娟表示，現代家庭結構的改變，未婚比例逐年攀升，獨善其身或老老照顧恐成未來主流，導致未來將面臨需承擔照顧家人的壓力，因此年輕族群已漸有長照保險需求之觀念，加上越年輕投保長照險，保費相對越便宜，因此建議及早規劃長照險，能以較低成本極大化保障價值。隨著平均壽命不斷延長，高齡失智恐怕是未來許多家庭必須面臨的課題，南山人壽建議，除了培養良好生活習慣，以預防或延緩失智外，可考慮及早規劃失智及長照的相關保障。