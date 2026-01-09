我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓連鎖餐飲巨頭快樂蜂（Jollibee Foods）近期傳出計畫在明年分拆其國際業務並在美國上市，引發市場關注。綜合外國媒體報導，集團已聘請國際及本地顧問處理分拆與潛在上市事宜，顯示集團積極布局全球市場。快樂蜂成立於1975年，以炸雞聞名，但其旗下已經擁有十八個不同品牌，涵蓋中西美食，包括添好運、菲律賓Burger King、中國永和大王、菲律賓吉野家牛肉飯等，全球分店總數已達10,304間，市值高達50億美元。根據集團提交給菲律賓證券交易所的聲明，快樂蜂計畫將業務分拆為兩間公司，一間專注於菲律賓本土市場，另一間名為Jollibee Foods Corporation International，專注於本土以外的國際業務，以便在不同市場各自發展。Jollibee表示，分拆有助於增強股權透明度，現有股東將可額外獲得國際公司的股份，進一步分享國際市場的成長紅利，顯示公司希望透過分拆吸引更多國際投資人。消息公布後，Jollibee股價當日大漲超過10%，創下自2020年10月以來最大單日升幅，也凸顯投資市場對其國際布局充滿期待。快樂蜂作為菲律賓餐飲龍頭，不僅在亞洲市場拓展迅速，過去幾年也積極進軍美國、加拿大、香港及中東地區，旗下多品牌策略讓其能滿足不同市場口味，未來國際分拆上市後，預計將加速全球擴張腳步，持續鞏固其全球快餐地位。