天后蔡依林近期話題不斷，台北大巨蛋《Pleasure》演唱會因視覺風格引發跨文化爭議，導致中國網紅梁曉珺的解析影片直指邪教，更牽動後續中國主辦單位提告風波；而蔡依林過往談及觀看 NBA 現場時笑稱是「眼睛吃冰淇淋的地方」，有「七宗罪中的色慾感」，也被粉絲翻出討論，讓《Pleasure》專輯所聚焦的人性慾望主題持續延燒。

▲梁曉珺發布影片解析蔡依林《Pleasure》演唱會，形容舞台視覺帶有強烈宗教象徵意味，引發中國主辦單位不滿並採取法律行動。（圖／翻攝自蔡依林IG jolin_cai）
梁曉珺以邪教角度解析演唱會　提告風波燒不停

此次爭議起源於梁曉珺發布影片解析蔡依林《Pleasure》演唱會，形容舞台視覺帶有強烈宗教象徵意味，引發中國主辦單位不滿並採取法律行動。梁曉珺事後再度拍片回應，強調自己的內容屬於娛樂性文化解析，並非惡意指控，同時指出蔡依林官方宣傳本就標明專輯主題為「七宗罪」，演唱會視覺也取材自文藝復興名畫《人間樂園》，相關宗教與神學元素源自西方文化體系，認為在發聲明前「應先搞清楚作品的核心思想」。

蔡依林去年拍MV之餘看NBA　被問七宗罪笑回是色慾

事實上，蔡依林在宣傳 2025 年全新專輯《Pleasure》時，早已多次公開談論創作靈感。她遠赴洛杉磯環球影城攝影棚，以高規格完成〈Pleasure〉MV 拍攝，後製歷時三個月。這趟行程中，她還特地前往觀看 NBA 現場比賽，事後分享看現場比看電視轉播更精彩，笑稱是「眼睛吃冰淇淋的地方」，因為每位專注運動打球的球員都很帥。而當被問若與專輯「七宗罪」概念連結，會是哪一種情緒時，她大笑回答：「是色慾（lust）嗎？」

▲在〈Pleasure〉MV 中，蔡依林一人分飾「命運女宙斯」、「愉悅化身」與「暗黑騎士」三個角色，象徵慾望與理性之間的拉扯。（圖／翻攝自蔡依林IG jolin_cai）
回歸《Pleasure》MV　慾望成為爭議焦點

在〈Pleasure〉MV 中，蔡依林一人分飾「命運女宙斯」、「愉悅化身」與「暗黑騎士」三個角色，象徵慾望與理性之間的拉扯。透過強烈視覺語言與精密後製，她與不同版本的自己共舞、對戰，呈現人性中最真實的感官狀態。也因此，無論是梁曉珺的演唱會解析引發提告爭議，或蔡依林坦言看 NBA 現場產生的「色慾感」，其實都似乎往同一核心發展，《Pleasure》本就是一張直視慾望與情緒的作品，只是在不同文化與立場下，被放進了截然不同的解讀框架。

