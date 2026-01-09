我是廣告 請繼續往下閱讀

健亞去年才遇到健喬非合意公開收購，最終雖然未達標因此未果，近日經營權之爭又起。製藥廠強生昨（8）日公告，已經取得健亞持8%持股，更要準備參加健亞增資。健亞今股價一度觸及漲停價位36.15元，然後後續一度翻黑，暫報33.75元、上漲0.85元、漲幅2.58%，成交量逾3900張。依據證券交易法第43條之1第1項規定，任何人單獨或與他人共同取得任一公開發行公司已發行股份總額超過5%股份者，應向主管機關申報及公告。強生昨公告已經取得健亞持股總額963.4萬股，占該公司已發行股份總額達8.39％。強生指出，健亞公司在生技醫療產業領域具備發展的基礎與成長空間可期，透過此次的策略性投資，除了可提前參與健亞公司成長的歷程外，也保留後續雙方可以深化合作的彈性，包括雙方在產品線、產能規劃以及藥證結構上皆具有高度的互補性。因此，未來不排除可以在產品開發、市場拓展、製造整合及技術交流等面向，一同尋求更多合作機會，發揮策略投資的綜效。健亞去年9月曾面臨健喬以每股24元公開收購15%至30%股權，但最後未達最低收購數量，條件未成就。健亞董事會日前通過將辦理金增資2.3萬張，每股暫定28元，用途「新購無菌製備生產設備及充實營運資金」，原先期待透過引入白衣騎士幫忙，但強生可依照持股比例認列現金增資，恐壓縮白衣騎士可認購空間，最後過戶日為1月5日。