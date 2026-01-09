我是廣告 請繼續往下閱讀

台中再添一處高級美食據點！全新開幕的法式餐廳「Marché 」，以法式料理的精準融合當令山海食材，重新定義味覺饗宴，期盼能在百家爭鳴的一級美食戰區，占有一席之地。走進Marché，牆面裝潢以木頭暖色調為底，天花板的曲線和水波紋設計，投射柔和燈光，營造塞納河畔傍晚至日落的光影效果。整體環境採用獨立的環形座位，劃出私密距離，使顧客用餐時更具隱私及輕鬆。主廚謝明修 ( Chef Hsiu ) 提及，不管是情侶約會、朋友聚餐亦或是商務洽談，都能不被干擾；為營造獨處氛圍，縱使會限縮座位數，仍希望帶給顧客一個不被打擾、舒適的用餐體驗。此外，餐廳內還設置開放空間，可支援小型包場，用於慶生、派對或小型婚宴，足夠容納50至70人；另一處的獨立包間，也可邀約16至20人參與，讓顧客能彈性選擇。謝明修深耕法式料理多年，提到餐廳Ｍarché的命名，「在法文裡有市場、市集之意。」回憶在法國巴黎求學時，假日街道上常舉辦市集，賣有生鮮蔬果、肉類、海鮮和熟食攤位，讓消費者能隨心自由採購。以此衍伸至品牌理念，即是不須侷限使用特定的食材及烹調方式，依當日採買的食材並按照適合的料理手法端上桌。在菜單設計上仍有設定雞豬鴨牛魚等主軸，其餘佐餐則依當時當令進行調整。打造Fine dining料理體驗同時，亦規劃大眾化的甜品饗宴。相較法餐環境的嚴謹氛圍，甜點區域則顯得明亮活潑意象取自塞納河畔日出至天明的變化。裝潢採用大片落地窗，透過窗邊自然灑落的光影，映照在潔白的方桌與椅背上，營造親切及舒適空間，適合與親密家人和三五好友的聚會，愜意的品嚐飲品及甜點，享受悠閒時光。謝明修表示，對料理技法的講究，歸功在法國巴黎藍帶廚藝學院進修時的養成。不僅拓展眼界，更著墨在製作餐點時，精準要求所有環節。「每種肉品、蔬菜甚至是水果，都有專屬的溫度和熟度，沒有退讓及模稜兩可的空間。」謝明修憶起，某次上課的料理，在熟度上僅有微小差距，以為能順利過關，但當呈現給主廚看時，主廚第一反應竟是直接將餐點連同盤子扔進垃圾桶，不說話逕自離開。那樣對待食材的真切態度和嚴謹的精神，也成為謝明修經營Marché的核心理念。除法餐和甜點主廚都學成至法國知名料理學院，其他夥伴如侍酒師、內外場團隊及行銷企劃等都曾在知名餐廳、米其林餐廳服務，經驗相當豐富，在相互熟識下，籌組團隊一同合作，呈現道地的法式精髓。選擇將Marché在台中落腳深根，謝明修指出，除了是熟悉的家鄉之外，亦對季節性的食材相當熟稔，如主要集中在夏季6月至9月間才有的特色野菜「麻薏」，盼選用特定豐美滋味，讓顧客留下深刻印象。此外，也希望藉由自己和團隊間的專精法式技法，在百家競爭中成為標竿，引領風潮。