萬眾矚目的韓流年度盛事「金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」即將於本週末震撼登台 ！為應援超人氣女神張員瑛及眾多星光閃耀的K-POP偶像，台灣手搖飲指標品牌「老賴茶棧」正式宣佈，將於1月10日（週六）啟動全台限時一日的「員瑛應援日」，祭出女神私下最愛的「員瑛Pick」同款飲品冬瓜檸檬買一送一，讓全台韓迷在尖叫與應援聲中，也能品嚐到讓偶像著迷的台式酸甜滋味！先前Threads上瘋傳張員瑛拿手搖飲、展現超萌反應的照片與表情包，引發廣大粉絲熱烈討論「到底喝什麼？」，而這杯讓女神愛不釋手的飲品，正是老賴茶棧的靈魂招牌「冬瓜檸檬」。老賴茶棧對此表示：「員瑛對台灣手搖飲的喜愛，讓我們決定用最有誠意的方式回饋所有粉絲。這不僅是一次買一送一的優惠，更是品牌與所有歌迷共同打造的熱力應援，讓大家在觀賞盛典的同時能量補給滿點！」本次活動特別在官方Threads平台發起數位應援計畫，邀請粉絲一同加入。粉絲只要簡單完成兩個步驟即可解鎖驚喜優惠：首先追蹤「老賴茶棧」官方Threads帳號，並於官方指定的「應援專區貼文」下方，留下一句對員瑛最真誠的告白（例如：「員瑛金唱片加油！」）。活動當日（1/10）至全台門市點餐前，只需主動出示手機Threads「已追蹤」與「留言畫面」，即可享有張員瑛同款「冬瓜檸檬」買一送一的超強福利。老賴茶棧更貼心提醒，為了讓更多應援夥伴都能享受到這份甜蜜，每人限購2組，各門市數量有限，售完為止，建議粉絲們提早前往排隊，以免向隅。除了飲品優惠，老賴茶棧更將應援氛圍拉至頂點，要把門市直接變成粉絲們的應援據點 ！1月10日當天，全台門市將同步輪播IVE以及金唱片入圍歌手的熱門神曲，讓大家在等待飲品的同時，也能沈浸在最熱血的音樂節奏中，瞬間化身應援前線。老賴茶棧期盼透過這場跨平台的活動，與全台粉絲共同紀錄這場金唱片盛典的每個精彩瞬間，將台灣特有的古早味品牌精神與國際韓流魅力完美融合。