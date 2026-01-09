我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬杜洛議題：網路正負面聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲馬杜洛議題：網路留言內容 主題風向分析。（圖／QuickseeK提供）

2026年剛開始，世界就不平靜。美軍特種部隊在1月3日凌晨在委內瑞拉發動突襲，成功抓捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，將其押往美國紐約。消息一出，席捲全球，台灣輿論也討論熱烈，外交部表示，會持續關注情勢發展，台灣將續和美國在內的理念相近友盟合作，為全球安全穩定及繁榮共同努力。國民黨主席鄭麗文則說，過去近百年來以美國為主導的遊戲規則，在川普任內做了重大改變，希望這類行動要回歸國際法規範；國民黨副主席蕭旭岑則直呼馬杜洛是「可憐的馬」，還稱美國此舉打破「以規則為基礎」的國際秩序，使全世界進入強權畫分勢力範圍的階段。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察美國抓捕馬杜洛議題的網路聲量趨勢，在事發的3日當天有4萬9877 則、4日衝上聲量頂點18萬1530則，觀察當日的熱門話題，是鄭麗文回應委內瑞拉事件時，喊話「回到九二共識，反對台獨！」可發現議題討論內容不只包括國際新聞本身，還與國內政治情勢連動，將馬杜洛的處境投射至台灣領導人身上，引發激烈論戰。5日的聲量也有12萬4348則，議題焦點開始轉向法理層面的探討，如「川普逮捕馬杜洛合法嗎？」「美國出兵有沒有經過國會授權」等爭議。馬杜洛議題在網路上的正負面聲量與好感度如何？透過數據分析可發現，議題的正聲量2萬8912、負聲量6萬2019，好感度0.47，負面濃度高。其熱門負面話題當中，對於美方行動有支持也有反對，反對者稱「一個聯合國會員國，派兵進入另外一個聯合國會員國，把這個國家的總統抓起來，逮捕到自己國家，這合乎國際法嗎？更何況這個出兵沒有得到自己國家的國會通過，這是不是強權帝國主義式的侵略？」「其他國家也可以有樣學樣，看哪個國家不爽就可以動用武力抓捕」。支持者則將美方的行動拿來破除疑美論，整理過去藍營名嘴發言翻車案例，留言則批這些名嘴「一群吃裡扒外的」「這巴掌搧起來跟如來神掌差不多」。究竟台灣網友如何討論馬杜洛議題？分析相關留言內容的討論主題，在熱門的討論面向中，有24%的聲量是譏美國「石油到手」、17%批美國如強盜、10%說這是「民主外送」、9%喊「今日委內瑞拉明日台灣」、8%讚嘆美軍很強、8%嘲笑中國製雷達、7%嘲笑中俄防空系統跟紙糊一樣、7%嘲諷是委內瑞拉挑釁美國、6%討論打擊毒品是不是只是藉口、5%讚嘆川普敢打很狂。可以發現，留言內容主題真實地反應了台灣網路社群在面對重大國際軍事行動時的「現實主義」傾向。雖然批評美國的人很多，但數據中有15%的聲量集中在嘲諷委內瑞拉的「中國製雷達」與「中俄防空系統」，挺美聲勢大噪。9%留言擔心的是台灣在面對強權時的自保能力。另外，台灣網友對「打擊毒品」（6%）這類道義理由反應冷淡，對「石油」（24%）這樣的戰略資源則很敏感。說明台灣網友支持美方行動時，並不是幫美國辯護行動的正當性，而是認為這符合美國核心利益、美國透過行動來確保其在區域的影響力，台灣網路輿情顯示，多數網友認為這樣的說法較有說服力。從台海安全和抗中角度來看，台灣人的安全感並非建立在美國「是否符合國際法與道德」，而是建立在我國盟友美軍的「武力強弱」上；對美國的期待已從「民主老大哥」轉變為務實的「實力合作夥伴」。只要美軍展現出能壓制中俄系統的硬實力，即便行動具爭議，在台灣仍具有強大的說服力與戰略支撐度。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com