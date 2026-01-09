天冷不想出門購物？好市多線上購物歡慶10週年，官方表示，將推出年度最大檔期之一的「線上購物10週年慶」，自1月12日起超過300款商品優惠，且單筆滿萬元現折880元，特價商品包括WHIRLPOOL 乾洗組、ELECTROLUX 酒櫃、DYSON V11 手提無線吸塵器等。此外，大全聯上線小時達外送服務，1月起每週五、六、日推出限定活動，單筆消費滿799元現折100元、指定小家電滿1000元再贈福利點10%。
好市多線上購物10週年！300款商品特價
好市多線上購物1月12日起至18日前，全站超過300件商品祭出有感優惠，提早曝光的優惠商品包括WHIRLPOOL 乾洗組、ELECTROLUX 酒櫃、DYSON V11 手提無線吸塵器、NINJA 多功能調理機，以及多款沙發與居家家具。
且1月13日起至15日，所有會員「單筆滿萬元折880元」；黑鑽會員則是在提早在1月12日就享有「單筆滿萬元現折880元」，相當於可使用兩次滿萬現折的優惠。
大全聯上限小時達！每週五六日滿額現折100元
大全聯正式上線小時達，相較全聯小時達以日常即時補貨為主，大全聯聚焦量販規模及一站購足。為了歡慶新服務上線，大全聯小時達1月起每週五六日單筆消費滿799元現折100元、指定小家電滿1000元再贈福利點10%。
大全聯小時達目前有18間門市提供服務，包括平鎮店、湳雅店、忠明店、員林店、台南店、土城店、忠孝店、中壢店、斗南店、內湖店、台東店、碧潭店、景平店、佳里店、八德店、嘉義店、鳳山店、頭份店，種類豐富的「大商品」，最快一小時送達。
資料來源：好市多、大全聯
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多線上購物1月12日起至18日前，全站超過300件商品祭出有感優惠，提早曝光的優惠商品包括WHIRLPOOL 乾洗組、ELECTROLUX 酒櫃、DYSON V11 手提無線吸塵器、NINJA 多功能調理機，以及多款沙發與居家家具。
且1月13日起至15日，所有會員「單筆滿萬元折880元」；黑鑽會員則是在提早在1月12日就享有「單筆滿萬元現折880元」，相當於可使用兩次滿萬現折的優惠。
大全聯正式上線小時達，相較全聯小時達以日常即時補貨為主，大全聯聚焦量販規模及一站購足。為了歡慶新服務上線，大全聯小時達1月起每週五六日單筆消費滿799元現折100元、指定小家電滿1000元再贈福利點10%。
大全聯小時達目前有18間門市提供服務，包括平鎮店、湳雅店、忠明店、員林店、台南店、土城店、忠孝店、中壢店、斗南店、內湖店、台東店、碧潭店、景平店、佳里店、八德店、嘉義店、鳳山店、頭份店，種類豐富的「大商品」，最快一小時送達。