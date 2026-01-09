我是廣告 請繼續往下閱讀

中國經濟的黃金年代，來自改革開放、融入美國主導的國際體系；而近年中國的快速衰退，正是全面對抗美國、與自由世界脫鉤的結果。

在這樣的結構性衰敗中，台灣真正的戰略優勢，是站穩民主陣營，而不是替北京營造「仍有台灣內應」的錯誤幻覺。

停擺多年的國共論壇傳出將恢復舉行，本月底在北京登場，並由國民黨副主席蕭旭岑領隊出席。對此，作家汪浩直言，台灣的未來不在國共結盟，而於中國衰敗。汪浩9日在臉書上發文，提到國共論壇將重啟、鄭麗文積極訪中，看似是為「和平鋪路」，實則與國際現實嚴重脫節，全球秩序正快速回到「順美者治、反美者亂」的結構，中國卻深陷經濟下行、軍隊貪腐、外交受限的多重困局，國共結盟不僅無法替台灣帶來安全與繁榮，反而可能成為拖累台灣的戰略包袱。汪浩認為，歷史早已反覆驗證，如今的北京，把對台軍演日常化，對內也是整肅不斷，更多是在維持政權穩定，而非真有統一台灣的能力與條件，最後，汪浩再次提醒，國共論壇若在此時登場，只會向中共傳遞「台灣會動搖、可分化」的危險訊號，提高其誤判風險，台灣的未來不在於「與一個走向衰敗的威權政權結盟」，而在於冷靜等待、穩健應對，讓中國內部問題繼續發酵，當中國無力外擴，台灣自然更安全，當威權體制走到盡頭，台灣才能真正走向長治久安。