我是廣告 請繼續往下閱讀

僅使用 AI 進行體重管理 成效差距達74%

▲Cofit 「享瘦外食族高速燃脂計劃」透過 Cofit App 同步整合身體組成與運動紀錄數據，課程通過 SNQ 國家品質標章審查。（圖／Cofit）

真人營養師 × AI 即時回饋 30 歲上班族成功突破減重停滯

ChatGPT、Gemini 等生成式 AI 持續改變消費者使用習慣，愈來愈多民眾嘗試透過 AI 工具進行飲食與體重管理。Cofit 群健科技指出，AI 確實能有效協助飲食辨識與營養計算，但在實際減重過程中，僅依賴 AI 往往難以支撐長期行為改變。一項由史丹佛大學等學術團隊共同進行的研究顯示，僅使用 AI 進行體重管理 ，減重成效明顯低於「真人專業結合 AI 輔助」的混合模式，差距約達 74%。該研究分析健康管理 App「HealthifyMe」約 6.5 萬名使用者、為期三年的實際使用數據發現，在平均三個月的介入期間，只靠 AI 的使用者平均減重約 1.22 公斤；相較之下，結合 AI 與真人專業介入的族群，平均減重達 2.12 公斤。差異關鍵在於真人指導能在目標設定階段引導使用者設定較具挑戰性且明確的減重目標，並透過回饋與陪伴機制，促進行為持續與自我監測。研究也觀察到，當使用者知道「有人在看」，就會顯著提高飲食與體重的紀錄頻率。統計顯示，純 AI 組每週平均記錄約 50 次，而搭配真人指導的族群，記錄次數超過 100 次，幾乎多出一倍。Cofit 指出，AI 在飲食辨識、營養計算與數據追蹤上具備高度效率，但真正影響減重能否持續的，仍來自真人專業所提供的同理心、即時判斷與行為上的問責感。透過營養師介入，能依照個案的生活型態、外食情境與實際執行狀況，找出卡關原因，並進行更貼近生活的策略調整。以一名 30 歲、長期外食、曾多次自行飲控卻屢屢失敗的女性上班族為例，參與課程後，營養師先依其飲食習慣與代謝狀況，建議以「211N 餐盤的進階版 A 餐盤」作為主要飲食結構，協助建立清楚且可長期執行的配餐原則。日常執行時，學員僅需拍照上傳餐點，AI 飲食助教便會即時分析內容並提供回饋，例如肯定蔬菜與蛋白質攝取充足，同時提醒澱粉份量是否偏多；營養師則進一步補充建議，若希望加速突破停滯期，晚餐時段可優先選擇未精緻的全穀類，有助於血糖穩定與體脂管理。在營養師與 AI 的雙重支持下，該名學員於 6 週內減重近 5 公斤，體脂率由 43% 降至 40%，成功突破原本長期卡關的減重狀態。Cofit 指出，「享瘦外食族高速燃脂計劃」就是特別為長期外食、生活節奏快速族群所設計的全線上健康管理課程，透過 Cofit App 同步整合身體組成與運動紀錄數據，提升健康管理的遵循率與可持續性。該課程通過 SNQ 國家品質標章審查，顯示Cofit 在科學實證、服務安全性與品質管理上已達國家級專業標準。未來將持續優化服務設計與臨床實證，並拓展至新加坡、加拿大等市場，深化華人健康管理服務的國際布局。