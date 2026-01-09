日本必喝的「7-11現打水果果昔」台灣也有了！7-11表示將首度導入「智能果昔機」，使用100％新鮮水果製作鮮果果泥與冷凍果丁，跟日本製作過程相同，先至冷凍庫選購果昔口味後，再到果昔機掃描QRcode，就可撕膜置入果昔機製作， 並且智能果昔機還可製作熱飲，7-11同步開賣「鮮玉米濃湯」，目前全台僅限3家門市販售。
7-11跟上日本了！首度導入「智能果昔機」
7-11宣布導入「智能果昔機」為超商通路獨家機型，只需約90秒就能喝到一杯好喝又風味一致果昔，消費者到冷凍冰箱挑選果昔商品後至櫃檯結帳，每杯封膜上皆有獨一無二專屬QRcode，於機台前方掃碼後就可撕膜置入果昔機製作。
首波推出莓果香蕉、芒果鳳梨、草莓紅芭樂、綠果昔等四種口味果昔，每杯售價79元。目前全台僅限定於欣旺、福正、民欣三家門市販售。不僅如此，「智能果昔機」還可製作熱飲，推出「鮮玉米濃湯」，每杯售價55元，使用門市微波爐微波後放入果昔機，只需約70秒就能享用一杯彷彿現煮玉米濃湯。
7-11表示，「智能果昔機」目前僅為測試階段，後續會再根據消費者回饋評估，挑選適合商圈擴大導入更多門市與品項。
萊爾富也有現打果昔！每月固定口味更新
此外，萊爾富早在去年就推出現打果昔，一上市就狂掃社群版面，目前已推出超過15款口味，還固定每月更新2–3款。再加上超有梗的諧音命名，如「曖昧打翻了」、「傷心難免的」、「芒夠了嗎」、「莓完莓了」、「奇怪ㄟ檸」、「檸芭檸檸」。還可搭配調酒新喝法，包括蘋果藍莓果昔」搭配百家得蘭姆酒-萊姆風味，清爽果香與微醺酒感完美融合。
資料來源：7-11、萊爾富
