台北市、台中市、高雄市等縣市，近日陸續宣布將推行營養午餐免費政策，國教行動聯盟今（9）日肯定免費營養午餐確實能減輕家長負擔，對多子女、單親及經濟壓力較大的家庭，具有立即而明顯的支持效果，但也直指，如果缺乏制度化配套，反而可能放大校園午餐治理的缺口，導致「免費但品質下降」、「免費但浪費增加」、「免費但健康飲食教育沒有落地」，呼籲各地方政府應配套到位，才能使健康飲食教育升級。國教盟在聲明中指出，很多縣市相繼宣布推動或研議「免費營養午餐」，包括台北市、基隆市、台中市、高雄市陸續拍板跟進，顯示免費午餐已逐步成為全台校園政策新趨勢，但免費只是「付費端」的改變，並不等於孩子「吃得更好、學得更多」，免費更不等於該縣市具備足夠「食育力」與「健康飲食教育」治理能力，強調免費午餐做得不好是福利，做得好才是教育投資。國教盟理事長王瀚陽提到，在此前也有部分縣市已推動免費午餐，但在食育力排名上仍落後，甚至出現退步，顯示「已免費」也不保證「治理與教育落地」到位，政策若只停留在「免費」，孩子不一定能因此「吃得更健康」，也不一定能在學校建立穩定的健康飲食教育與生活素養。國教盟呼籲，地方政府建立品質底線與公開檢視機制，確保免費可提升孩子的健康飲食品質，而不是只做到「免錢」；相關成本要透明，並建立物價連動與天災調整機制，確保孩子營養不打折、品質不打折；也呼籲中央提出「最低共同標準」，避免午餐權益成為縣市差距。