我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣正式邁入超高齡社會！根據內政部最新統計數據，2025年國內65歲以上人口數達到467萬3155人，占20.06%，台北市65歲以上人口比率最高，占24.18%，其次為嘉義縣24.11%%、南投縣22.66%、基隆市22.28%、屏東縣21.84%。內政部今（9）日公布2025年12月戶口統計資料以及全年度新生兒數、總人口數、結婚對數等相關資料。根據統計，國內0歲至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15歲至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%。以縣市別來看，65歲以上人口比率最高為台北市的24.18%，最低為新竹縣15.08%，不過有5縣市的人口比率仍在20%以下，分別是嘉義市19.90%、金門縣19.69%、連江縣17.14%、新竹市16.16%、新竹縣15.08%。整體來看，國內已連續兩年人口負成長、2025年全台人口數為2329萬9132人，相比2024年同期減少了10萬1088人；2025年新生兒數為10萬7812人，連10年下降，再創新低。數據顯示，去年12月單月新生兒出生數為9027人，比11月增加1081人，但相較前年同期減少3469人。