▲在經濟部支持下，資策會AI院輔導團隊智慧瓦斯解決方案於2025年日本大阪機械要素展露出。亞家科技總經理趙宏瑋（左）、旭光實業總經理蔡明翰（右） 。（圖／翻攝畫面）

▲團隊產品已在馬國人聲鼎沸的夜市攤商進行測試。（圖／翻攝畫面）

臺灣AI技術輸出再傳捷報。在資策會人工智慧研究院(AI院)的協助下，高雄軟體園區「旭光實業、亞家科技、正強興業」研發聯盟，成功推動「智慧瓦斯週邊加值暨新南向海外輸出計畫」。該計畫開發之「Smart Gas Platform智慧瓦斯平台」，不僅獲得經濟部中小及新創企業署「企業跨域研發補助」肯定，產學研發成果取得IEEE國際論文獎，更實質轉化為商業戰果，成功插旗馬來西亞與日本市場。傳統瓦斯產業長期面臨叫貨資訊不透明、人工排程低效率及空瓶管理困難等挑戰。此計畫核心技術深度整合了IoT感測、AI最佳化排程與多語系海外模組。在馬來西亞示範場域中，團隊針對當地市場熱帶環境與高頻率使用情境進行客製化開發，實現了「智慧家用瓦斯自動叫貨」與「瓦斯行AI自動排程系統」。根據第一階段實測數據顯示，AI智慧配送模式較傳統人工模式縮短了10%的平均配送時間、準時率提升 18%，並大幅降低35%的客訴率。研發聯盟採取「技術授權（Licensing）」與「IoT介面服務」雙軌並行的創新商業模式。透過參加指標性國際展會，團隊成功建立東南亞代理體系。此外，在資策會AI院的推動下，團隊進一步開拓日本高端市場。於「2025日本大阪機械要素展（Manufacturing World Osaka）」中，智慧瓦斯平台的精準監控技術吸引超過百位專業買主洽談，並已成功簽署多份合作意向書（MOU），為2026年進軍日本市場奠定堅實基礎。除了商務亮眼，該技術在科研領域亦表現優異。研發團隊不僅已為核心技術取得多項專利，確保國際競爭門檻，研究論文更於「2025年IEEE ICCE-TW國際研討會」中發表，並在眾多跨國研究中脫穎而出，榮獲「傑出報告獎（Best Presentation Award）」。資策會AI院指出，本次成功案例是「114年度園區數位轉型躍升計畫」的具體縮影。未來資策會將持續扮演「產業轉型推手」與「國際橋接器」的角色，串聯產業聯盟與國際資源，協助更多企業將 AI 技術模組化，轉化為具備高度適應性的「可複製智慧解決方案」。