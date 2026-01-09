我是廣告 請繼續往下閱讀

SEVENTEEN小分隊CxM高雄開唱 會員今天開始登記

（本次演出為全場實名制）

SEVENTEEN小分隊CxM（或稱S.COUPS X MINGYU玟奎）將於4月25日至26日來到高雄巨蛋舉辦演唱會《CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG》，主辦單位今（9）日釋出部分售票資訊，門票確定在tixCraft拓元售票系統開賣，今天中午12點開始讓Weverse會員登記優先購票！CxM這次的高雄演唱會可能採2階段以上售票，詳情可待官方通知，而今天確定有CARAT官方會員優先購，登記時間為2026年1月9日（五）12：00 - 2026年1月11日（日）23：59，可至Weverse登記。不過票價與完整售票時程尚未公布，相關細節將在後續陸續對外說明。CxM是SEVENTEEN的分隊，由金玟奎跟S.COUPS組成，於去年（2025）9月推出《HYPE VIBE》出道，主打歌為《5,4,3 (Pretty woman) (feat. Lay Bankz)》，目前MV創下1300萬瀏覽，相當受歌迷喜愛。演出時間：2026年4月25日（六）18：002026年4月26日（日）18：00演出地點：高雄巨蛋演出票價：日後公告售票日期：CARAT官方會員優先購Weverse會員登記時間：2026年1月9日（五）12：00 - 2026年1月11日（日）23：59是否有一般售票，將於日後公告售票平台：tixCraft拓元售票系統