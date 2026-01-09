我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐漢聲（左起）、陳顯政、陳霆叡、羅志祥過去組團體「四大天王」紅極一時。（圖／四大天王粉專）

四大天王陳霆叡去哪了？開店年收405萬現況驚人

▲陳霆叡（右）接管金春發天水路總店，品牌平均年營收達405萬元。（圖／翻攝自金春發牛肉百年老店 天水路總店臉書、陳顯政臉書）

「四大天王」於1996年成團，由陳霆叡、羅志祥、歐漢聲及陳顯政組成，風靡許多少男少女，日前羅志祥鬆口4人合體不了，掀起話題。當年有「小黎明」之稱的陳霆叡，過去赴美進修而退團，接管家中「金春發牛肉老店總店」，至今全台共有8間店，平均年營收達405萬元，陳霆叡搖身一變成為大老闆，現況相當富足。四大天王當年解散得突然，陳霆叡宣布去美國留學，未來不打算續留演藝圈，陳顯政同時也收到兵役徵召，2人接連退團，令大批粉絲震驚不捨，剩下的羅志祥、歐漢聲另改組雙人男子組合「羅密歐」，持續活躍演藝圈。陳霆叡從美國留學返台後，幫忙家中牛肉料理餐廳，隨後從爸爸陳義寅手中接管金春發天水路總店，拓展至今另有7間店面，大直、北投、士林、承德路、復北、昆陽、永和店，平均年營收達405萬元，靠美食深耕北市區。身為家族事業第四代的陳霆叡，堅守總店、維持初始料理方式，「之前試過宣傳，效果不大，現在物價大漲，進貨成本高、生意不好做，但我跟奶奶一樣堅守古法、真材實料，才能讓客人一直回來」，成為老闆相當有一套。羅志祥近日於自己的節目《綜藝OK啦》被問到「四大天王」是否有機會合體？他笑認：「我們當時沒有創出很高的成績，不會有人理，像Energy有〈放手〉、F4有〈流星雨〉，那會讓人有情懷！我們的反應沒有很好。我有試過，曾在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，反應沒有很好。」四大天王於90年代以模仿香港「四大天王」而走紅，4位成員在台灣早期綜藝節目《飛越星期天》中既搞笑又歌舞，羅志祥模仿郭富城，歐漢聲模仿張學友，陳顯政模仿劉德華，陳霆叡模仿黎明，說學逗唱樣樣展現，該組合在當時打響名號，是娛樂圈一段有趣的記憶，如今4人各有出路，仍叫粉絲紛紛敲碗時隔30年合體的樣貌。