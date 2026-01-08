我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「四大天王」的陳顯政（如圖）離開演藝圈後轉戰房仲業，已經是2家店的老闆。（圖／陳顯政臉書）

四大天王陳顯政淡出演藝圈！月入200萬現況曝光

▲陳顯政（左1）2024年2月跟羅志祥（右2）及其他友人過年聚會。（圖／翻攝自陳顯政臉書）

藝人羅志祥近日於《綜藝OK啦》鬆口男團「四大天王」難合體，成員歐漢聲、陳顯政、陳霆叡紛紛婉拒同台邀約，引發外界熱議，事實上，當年人氣十足的陳顯政，如今已搖身變成房屋仲介大佬，非但開啟2家店面，還曾單月最高收入達200萬、買下千萬房和老婆結婚等，生活過得相當滋潤。翻閱近年來四大天王互動，陳顯政與羅志祥2024年2月一同過年聚餐，仍維繫一定交情。四大天王後來解散，陳顯政逐漸淡出演藝圈，對於人生目標一直飄忽不定，當時曾準備考航空公司的補習班助教、當過汽車材料送貨員等，也同時於哥哥公司兼職房仲，沒想到一斜槓下去變成老闆，這令陳顯政自己也感到意外。陳顯政曾透露，當時為了維持收入，跟哥哥一起學房地產，在2010年結婚前，自己曾一個月賣出8套房子，單月實賺200萬元，有了結婚基金，他後續送上千萬婚房和老婆求婚成功，現在是夫妻一起經營房仲品牌，名下有2間公司。去年5月11日，陳顯政偕同老婆參與苗栗白沙屯媽祖進香活動，受到好友張朝林發福食的善意影響，他開車載著古早味蛋糕到當地發送，進香期間一起出錢出力，「 這就是相遇的緣分，剛好發完才下起毛毛雨，一切都是最好的安排。」