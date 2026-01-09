我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院主計總處日前公布「115年至117年各縣市財力級次表」，許多縣市被調整，其中台中市從第2級降到第3級，台東縣則與台北市、新竹市、新竹縣等財政收入豐厚的縣市並列第1級。台中市長盧秀燕今說，中央完全沒有跟地方商量，很多縣市被調整得莫名其妙，難怪會被質疑，台東升級是因為和台北一樣、有能力辦張惠妹演唱會嗎？新版《財劃法》民國115年上路，中央調整各縣市財力分級，第1級為台北市、新竹市、新竹縣、台東縣；第2級為「新北市、金門縣、花蓮縣；第3級桃園市、台中市、南投縣、宜蘭縣；第4級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第5級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。由於財力分級涉及各縣市申請中央補助款的法定比例，導致許多預算必須重編或調整，引起基層公務員怨聲載道。盧秀燕今（9）日出席大雅區六寶派出所落成啟用典禮，受訪時說，許多縣市反映被調整得莫名其妙，中央完全沒考慮地方財政真實的情況，事前也未與22縣市商量，不管是被調升或者被調降，各縣市自己都搞不清楚是為了什麼。她同時為被拉到第1級的台東縣叫屈，指難怪有人開玩笑說，不能因為台北有張惠妹演唱會、台東也辦得起張惠妹演唱會，就無視兩縣市的財力相差1700億，把台北和台東調成同一級。