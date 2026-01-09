我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（9）日走勢震盪，上下震盪超過500點，而UNIQLO母公司公布亮眼財報，供應廠商成交代工大廠聚陽今股價逆勢翻揚，一度上漲近半根漲，上漲8元，收317.5元UNIQLO母公司Fast Retailing在日股盤後，公開2026會計年度第一季財報，表現亮眼，該季度合併營收年增14.8%，達到1.0277兆日圓，合併營業利益2109億日圓，年增33.9%，合併純益1474億日圓，年成長11.7%，均創下歷史新高紀錄。台廠供應鏈股價表現跟著沸騰，聚陽12月營收32億438萬元，月增率23.57%、年減9.17% ；2025全年344億2805萬元，年減率3.1%。聚陽今股價最高觸及324.5元，漲近半根，收317.5元，成交量逾2800張。