台鋼雄鷹今（9）日在高雄蓮池潭龍虎塔舉行隊史首位自由球員（FA）「老虎」黃子鵬加盟儀式，雄鷹球團相當用心，請出新隊友郭阜林錄製影片，以神秘嘉賓的形式登場，2人曾在2020年因觸身球爆發板凳衝突，當時郭阜林對黃子鵬比出「過來」的手勢，如今2人成為隊友，球團還趁勢推出「來啊！」、「來了！」毛巾，再次炒熱話題。記者會上，雄鷹球團相當用心，特別邀請2020年曾與黃子鵬爆發「觸身球衝突」的郭阜林擔任神秘嘉賓，不過郭阜林臨時有事無法出席，透過影片歡迎黃子鵬加入雄鷹。郭阜林一開頭就說，「來啊！來啊！子鵬你還真的來了。」他笑說，要黃子鵬別趁練習賽時對他投觸身球，「其實沒對（觸身球）放心上，好玩就好，沒那麼嚴重，真的歡迎你。」郭阜林喊話黃子鵬，希望能一起挑戰季後賽，「開心跟你同隊，我們一起加油。」黃子鵬看到郭阜林出現在影片中，也笑得合不攏嘴，「我們早就在IG上互相傳訊息，有想過會被球迷拿出來討論，看要不要做效果。阜林是我高中學長，我已經準備好要面對這樣的事情。」雄鷹球團也將「觸身球」話題，轉換成實體商品，出了以浣熊代表郭阜林的「來啊！」毛巾以及老虎代表黃子鵬的「來了！」毛巾，黃子鵬與領隊劉東洋、董事長王炯棻一起拿著毛巾，讓現場破500位高雄鄉親拍手叫好。2020年9月5日，當年還效力統一7-ELEVEn獅的郭阜林，單場挨了3次觸身球，創下單場被最多觸身球紀錄。當時第5局郭阜林先被翁瑋均觸身球，第9局陳禹勳又對郭阜林投出觸身球，引爆雙方板凳清空的「大場面」衝突，主審給予2隊警告。第11局黃子鵬對上郭阜林時，出手後球又往郭阜林手肘招呼過去，郭阜林當下怒甩球棒，黃子鵬則是遭主審趕出場，雙方再度衝進場內，郭阜林走上一壘後仍難掩激動情緒，向黃子鵬比出「過來」的手勢，黃子鵬看見後想掙脫隊友，衝回場內找郭阜林理論，雙方第3度爆發衝突、推擠。郭阜林2024年季中被獅隊交易至雄鷹，成為球隊主力打者，黃子鵬則是去年季末透過FA轉隊至雄鷹，郭阜林在雄鷹官宣當天於個人社群寫下，「歡迎老虎！！」2人今天在加盟記者會線上連線，再度炒熱當年的話題。