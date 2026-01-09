我是廣告 請繼續往下閱讀

去年頻繁的豪大雨與極端高溫，讓不少鄰里道路出現老化破損，市長盧秀燕看見市民的需求，於去年10月特別指示民政局彙整各區需求，並撥款逾2,662萬元第二預備金，全力推動「公共環境改善工程」。這項橫跨台中15個行政區、總計35件的道路改善案，已在年前全數完工，讓市民擁有一條更安全的回家路。民政局副局長彭岑凱今(9)日偕同大里區長鄭正忠及西湖里長賴加彬，視察大里草堤路158巷修繕成果。彭岑凱表示，這條路是許多上班族前往台中軟體園區的必經之路，長期因重車壓迫路面不平，這次透過二備金及時挹注，短短時間內就完成440公尺的路面翻新，讓路過民眾直呼「變平順了、好開多了！」。民政局長吳世瑋強調，盧市長上任以來，最重視的就是老百姓的安居樂業。由於傳統預算編列有其周期，為了能「即時回應」地方里長與居民的期待，市府善用二備金的靈活性，讓包括大里、太平、豐原、沙鹿等15區的破損路段能迅速翻新。大里區長鄭正忠提到，市府與區公所的緊密合作，讓基層心聲能第一時間轉化為建設成果。未來，市府團隊將持續秉持「富市台中、行人安全」的施政理念，透過各區公所的巡查機制，不斷強化道路品質，落實對市民「宜居城市」的承諾。