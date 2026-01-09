我是廣告 請繼續往下閱讀

2026中台灣燈會即將於2月15日盛大登場！台中市政府今年與Rights and Brands Asia（RBA）旗下經典國際IP「姆明一族(The Moomins)」跨界合作，以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題，打造充滿愛與和平的燈節盛會。首波宣傳由高達21公尺、具備「全世界最大」紀錄的巨型姆明氣偶於市民廣場率先亮相，搭配「全台最大」3D裸視螢幕互動影片，甫登場便席捲社群平台，成為今年新春最強療癒地標。台中市觀旅局長陳美秀表示，2026適逢農曆馬年，市府團隊特別結合「Moving on」諧音與「Moomin」角色形象，傳遞前進與幸福的意涵。首波亮相的「巨型姆明」不僅是全台最高氣偶，更是全球體積最大的姆明裝置。陳美秀指出，市府更在現場埋下驚喜彩蛋：在市民廣場「全台最大」的3D裸視螢幕，正熱播「姆明一族」喝咖啡、跳出框外的沉浸式互動動畫，即日起至1月31日止，每日上午10點至晚上10點（每15分鐘一次），誠摯邀請民眾把握機會，感受超逼真的立體視覺震撼。回顧籌備過程，陳美秀透露，市府團隊費時半年與版權方洽談，最終選定姆明，除了其可愛形象能跨越年齡層，更因其溫暖特質能撫慰人心。有趣的是，巨型姆明曝光後引發網友熱議，紛紛留言「姆明不是河馬嗎？」、「是色違版的快龍吧！」、「看電視有保持安全距離，好乖！」等趣味聯想，成功為2月15日至3月3日於中央公園登場的燈會（除夕休展）提前造勢。除了市民廣場，姆明家族的身影將陸續出現在台中各大地標，包括高鐵台中站、台中火車站、台中公園及捷運站等地。觀旅局強調，為維護觀賞品質，巨型氣偶現場設有24小時保全，嚴禁翻越防護繩。若遇5級以上瞬間陣風，為維護安全將進行洩壓暫停展示，請民眾留意官網公告。針對近期詐騙頻傳，觀旅局嚴正聲明，2026中台灣燈會工讀生招募僅透過104、1111及小雞上工等合法平台發布，絕不會透過FB或Threads社群私訊徵才。請民眾提高警覺，若遇疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線。