台鋼雄鷹明（10）日將要展開2026年球季的春訓，新賽季雄鷹正式搬家，全隊進駐位於台鋼科技大學的自建訓練基地「皇鷹學院」，雄鷹總教練洪一中昨（8）晚已搶先入住，他相當滿意，給出100分的高評價。洪總直言，過往都是在「流浪」，如今球隊有了自己的「家」，選手訓練起來也會更有效率，「就算練到累了，用滾的也能到床上。」台鋼集團斥資破億新台幣，在台鋼科技大學打造「排球、足球、籃球」運動綜合訓練基，除了中華職棒台鋼雄鷹，PLG台鋼獵鷹、TPVL台鋼天鷹都將進駐。雄鷹總教練洪一中表示，「除了官方的亞太球場，我看全台灣應該沒有一個地方比這裡好，雖然說還沒全部完善，就像是主球場只有一面。不過以室內的訓練場地來講，我是覺得是最好的。」洪總指出，光是室內打擊區就有6道具有空調的打擊道，「整體環境，包含宿舍、餐廳、醫療室、水療室以及重量室，這麼多年我多還沒有看過比這裡好、比這裡完善。」洪總直言，這代表台灣的棒球環境越來越好，「各球團也比較願意投入基礎建設，這對台灣棒球的年輕選手來講的話，是一個很棒的一個訊息，只要選手肯練，進步的空間會比以前來得好。」洪總說，以前好像都是「流浪式」，「就是說到處跑嘛，球場跟我們住的地方是離得蠻遠的，那現在是宿舍就在球場旁邊，選手要練很多的話，就是以球場為家，那現在家就在旁邊。」洪總開玩笑表示，現在選手若練球練到很累，用「滾」的也能到床上，「這真的是很好的場地。」洪總透露，母公司要蓋這座訓練基地前，有詢問過教練團以及選手的意見，「我們會長用了蠻多心的，也花了很多金錢。他在做之前，有一直詢問領隊、副領隊、教練團，甚至於我們裡面的日本教練，他都有詢問說，『日本做這些東西它的規劃是怎麼樣』， 事實上都有照著原來我們講的東西，逐一把它做起來。」洪總舉例，原本訓練基地沒有斜坡，單經過日籍體能教練的建議，所以加蓋斜坡，「這可以讓選手在跑步的時候訓練，後來加裝那個斜坡。所以只要有提出來的東西都有做，像我們地下室的重量訓練室，也是有參考體能教練的一些意見。原本只是個走道，後來也鋪了人工草皮，可以推重量、練下半身，做得還蠻完善的。」未來雄鷹球團有機會開放球迷參觀選手春訓，洪總對此也表達正面看法，「我一直以來的想法，都是不管是練球還是比賽，都希望可以開放球迷進來參觀。因為選手在練球，只要有球迷在看，練起球來比較不會枯燥乏味。所以當初設計時，就有想說，是不是要有一個動線讓球迷進來。」不過洪總也說，由於訓練基地位於台剛科技大學，不清楚校方的規定如何，但仍希望可以開放球迷進場觀看練球。洪總昨日就先搬進新基地入住，他說房間空間很大且獨立，住起來很舒服，不過他笑說自己會認床，第一晚沒有睡太好，「當了總教練20年，幾乎都在流浪，加入台鋼很幸運，有了自己的訓練場地，不用到處借球場，選手也都很幸福。」