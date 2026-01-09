生成式AI短時間席捲全球，微軟Microsoft最新發布的《2025年下半年全球AI普及報告》顯示，全球已有約六分之一的人口正在使用 AI 工具來工作或學習，台灣以28.4%的約每10個人當中就有3個人在使用AI，普及率排名全球第23名，超越科技大國美國。阿拉伯聯合大公國以驚人64%普及率蟬聯世界冠軍，韓國則在短短半年內排名狂升7個名次，從第 25 名躍升至第18名，普及率突破30.7%。
根據微軟報告數據，2025年下半年全球AI普及率攀升至 16.3%。在國家排名方面，阿拉伯聯合大公國以64.0%普及率蟬聯世界冠軍，較上半年成長 4.6%，持續擴大領先優勢；新加坡則以 60.9% 緊追在後，排名第二。為何阿聯酋能遙遙領先？微軟報告分析，這歸功於阿聯酋早在2017年就任命了全球首位AI國務部長，並將AI廣泛導入公共服務，這使得民眾對AI的信任度高達 67%，遠高於歐美國家。
台灣排名第23超車美國
同一份調查顯示台灣15至64歲人口中，AI 使用率從上半年的26.4% 成長至 28.4%，位居全球第 23 名。身為全球 AI 技術研發核心的美國使用率為28.3%，雖然擁有最強的基礎設施與模型開發能力，但在卻滑落至第24名，落後於台灣及多個歐洲中小型國家。
韓國靠「吉卜力」成大黑馬
進步最神速的國家是韓國。在短短半年內排名狂升7個名次，從第25名躍升至第 18名，普及率突破 30.7%。微軟分析韓國暴衝關鍵原因包含了國家政策支持，以及OpenAI 在 2025 年 8 月發布 GPT-5，AI在韓文處理能力上突飛猛進，而最大推力就是可以透過AI製作「吉卜力風格」圖片的風潮在韓國社群媒體爆紅，大幅降低了民眾接觸 AI 的門檻。
中國「DeepSeek」席捲開發中國家
雖然全球AI使用率上升，但報告也點出數位落差正在擴大。全球已開發國家的 AI 普及率成長速度幾乎是開發中國家的兩倍。中國開源模型DeepSeek憑藉免費、開源的策略，在西方科技巨頭服務未及的市場迅速崛起。數據顯示，DeepSeek 在中國、俄羅斯、伊朗以及非洲多國獲得大量採用，DeepSeek 在非洲的使用率估計是其他地區的2到4倍。反映出AI版圖正受到地緣政治與價格門檻的雙重影響。
資料來源：微軟Microsoft
