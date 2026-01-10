下周末（1/17-1/18）大學入學學科能力測驗（學測）即將登場，隨著考試日期逼近，許多家長與考生為了緩解緊張情緒，紛紛尋求神明加持。想要急救考運，除了自身努力，正確的參拜儀式也能穩定心神。本文整理了「學測拜拜」懶人包，精選北中南文昌廟推薦名單，並詳列拜文昌供品禁忌與流程，助考生金榜題名。
📍考前急救懶人包：30秒掌握參拜重點
⦁ 地點挑選：不用跑遠，選鄰近或知名的北中南文昌廟即可。
⦁ 必備物品：准考證「影本」（正本請收好）、考試用文具、供品。
⦁ 進出順序：面對廟門「右進左出」（龍門進、虎口出）。
⦁ 供品口訣：蔥（聰明）、蒜（會算）、芹菜（勤勞）、包子粽子（包中）。
⦁ 絕對禁忌：丸子、鴨蛋（0分）、紅龜粿（槓龜）。
考前必去！全台 5 大靈驗文昌廟推薦
若您還在猶豫要去哪裡祈福，以下綜合網路聲量與歷史淵源，精選出 5 間香火鼎盛的文昌廟推薦給考生參考：
【北部地區】
1. 台北市文昌宮（捷運雙連站） 北台灣指標性廟宇，交通最便利。主祀文昌帝君，偏殿還有朱衣星君與關聖帝君，專門祈求功名利祿，是雙北考生學測拜拜的首選之地。
2. 新莊文昌祠（新莊捷運站） 大台北地區最早的文昌祠，屬於直轄市定古蹟。這裡特色是「視同孔廟」，建築古樸莊嚴。特別的是，這裡也是全台唯一祭拜「瘟祖」的文昌廟，具有獨特歷史意義。
【中部地區】
3. 台中市文昌公廟（南屯區） 台中市定古蹟，主祀五文昌。古時廟方會發給應試者「膏火費（學費）」鼓勵向學，至今仍保持濃厚的勸學風氣，每年考季都會舉辦大型祈福法會。
【南部地區】
4. 台南赤崁樓文昌閣（中西區） 位於古蹟赤崁樓內，供奉五文昌之一的「魁星爺」。這裡最著名的傳說是「魁星筆」，只要擲出聖筊即可求取，有「獨占鰲頭」的好兆頭。
5. 高雄文武聖殿（鹽埕區） 主奉「文武二聖」（孔子與關公），同時配祀文昌帝君與魁星夫子。文武兼備的氣場，適合所有類型的考生前往參拜。
文昌帝君怎麼拜？正確流程與過爐儀式
到了廟裡該做什麼？許多第一次去的考生常手忙腳亂。其實文昌帝君怎麼拜並不難，只要掌握以下 4 個步驟：
1. 擺放供品：將供品、文具及「准考證影本」整齊放置於供桌上。
2. 依序參拜：點香後，先拜天公，再拜主神及陪祀神明（詳見各廟宇指示）。
3. 清楚祝禱：向神明稟報姓名、農曆生日、住址，以及最重要的考場位置、准考證號碼。
4. 過香爐：參拜結束後，拿起准考證影本與平安符，在香爐上以「順時針方向」繞 3 圈（過火），象徵獲得神力加持。
別拜鴨蛋！拜文昌供品禁忌全攻略
準備供品是家長最頭痛的環節，買對了有諧音加持，買錯了恐觸霉頭。以下為您整理拜文昌供品禁忌對照表：
💡 小提醒： 祭拜過的青蔥、芹菜等蔬菜，帶回家後記得煮給考生吃，象徵把「聰明」與「勤勞」吃進去，但切記煮湯時不要加蛋，以免破功。
最後提醒各位考生，北中南文昌廟雖然靈驗，但神明的保佑是建立在自身的努力之上。參拜完後，請帶著平靜的心情與神明的祝福，把握最後幾天衝刺，相信自己定能發揮實力。
資料來源：台北市文昌宮、新莊文昌祠、台中市文昌公廟、高雄文武聖殿
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
|分類
|推薦供品（及其寓意）
|絕對禁忌（請勿祭拜）
|蔬菜類
|青蔥（聰明）、蒜頭（精算）、芹菜（勤勞）、白蘿蔔（好彩頭）
|丸子（完了/零分）、落花生（名落孫山）
|主食類
|包子+粽子（包中）、竹筍（順利）
|紅龜粿（槓龜）、蛋類（鴨蛋/雞蛋皆代表0分）
|飲品類
|瓶裝水（文思泉湧）、油（加油）
|烏龍茶（搞烏龍）
