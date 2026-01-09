我是廣告 請繼續往下閱讀

今（9）日接近中午，國立高雄科技大學（高科大）旗津校區驚傳火警事故，校園內一處鋰電池裝置突然冒煙引燃，引起師生驚慌並通報消防單位處理。高雄市消防局獲報後出動8車15人於11時21分抵達現場，並迅速進行火勢控制。起火點位於校園走廊內，所幸火勢並未擴散至其它建築，造成校內職員與學生受傷或受困，現場火勢很快被壓制。警方及消防初步調查指出，本次火警並非大型火災，而是由於一顆小型鋰電池因異常升溫導致冒煙並最終燃燒。該鋰電池被放置在校園走廊上，燃燒時冒出煙霧且產生局部火點，但火勢並未造成嚴重災害。消防人員抵達後立即採取滅火與通風措施，並確保周邊區域安全，隨後清理現場與排除殘留隱患。學校方面表示，校內師生均配合疏散與現場指示，無任何傷亡報告。校方也配合消防單位調查火警原因，並將加強校園內各項設備的安全管理，避免類似事故再次發生。相關人士提醒，鋰電池在日常使用與存放時務必注意避免高溫、碰撞或置於密閉空間，以降低自燃風險。消防局呼籲，在任何發現異常煙霧、異味或疑似起火徵兆時，應儘速撥打119通報，並迅速疏散人員避免靠近火源。高科大表示，感謝消防單位及時到場處理，未讓意外擴大。後續校方將配合消防與相關單位做全面檢視及安全提升。