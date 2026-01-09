台北晶華酒店表示，即日起於館內多間餐廳與甜點外賣櫃同步推出多款草莓限定甜點，去年首次快閃即造成排隊與搶購熱潮的韓國人氣甜點品「KITCHEN205」也將於1月22日至2月22日快閃回歸，帶來「經典草莓園蛋糕」以及「巧克力草莓蛋糕」與「冬日草莓帕妃」共3款甜點，兩款KITCHEN205蛋糕6吋1980元、冬日草莓帕妃杯外帶2入組880元，以及由台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫設計的草莓甜點，每款380元起，即日起可於「晶華美食到你家」美食平台預購。

「經典草莓園蛋糕」在首爾每30秒售出一顆、晶華酒店也創30天賣掉一萬顆的紀錄

今年晶華草莓季的一大亮點，就是韓國「裸感草莓蛋糕」始祖KITCHEN205再次回歸。招牌的「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，去年在晶華酒店也曾創下30天賣掉一萬顆的紀錄。

一顆顆色澤鮮豔的新鮮草莓，一模蛋糕裡頭依照草莓大小將放入30~40顆，再搭配清爽的鮮奶油與濕潤的海綿蛋糕體，無論是在風味層次或視覺呈現上都令人驚豔。

▲KITCHEN205的「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，去年在晶華酒店也曾創下30天賣掉一萬顆的紀錄。（圖／晶華酒店提供 www.regenttaiwan.com）
二度來台快閃，KITCHEN205除帶來鎮店之寶「經典草莓園蛋糕」外，更全新推出以巧克力海綿蛋糕為基底，夾層鋪滿新鮮草莓與柔滑鮮奶油的「巧克力草莓園蛋糕」。另一款首度登台的「冬日草莓帕妃」則以透明三角杯層層堆疊新鮮草莓、鮮奶油、海綿蛋糕、全穀燕麥與優格，頂層鋪滿整顆草莓並輕灑糖粉，風味清爽不膩、視覺張力十足。外帶限定推出的「冬日草莓帕妃（2入組）」，每組售價880元，內用則是由單入草莓帕妃杯搭配飲品組成「冬日草莓帕妃午茶組」，每組售價780元。

台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫（Delcourt Laurent）也操刀設計多款草莓甜點，其中「草莓布雷斯特泡芙 Strawberry Paris Brest」是以新鮮草莓搭配蜜漬草莓與開心果慕斯琳奶油，帶出多層風味與香氣。還有「草莓聖安娜泡芙 Strawberry St. Honoré」、「法式經典草莓慕斯蛋糕 Fraisier」、「草莓塔」、「草莓千層酥」等。

▲台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫也推出多樣草莓甜點，圖為「法式經典草莓慕斯蛋糕」。（圖／晶華酒店提供 www.regenttaiwan.com）
LADY KELLY也有草莓甜點  選用臺灣大湖產地草莓直送製作

LADY KELLY也推出多樣的草莓甜點，LADY KELLY表示，延續「傳遞幸福的甜點」品牌精神，嚴選臺灣大湖草莓產地直送，做成一系列「一看就想咬一口」的草莓季限定甜點。從高顏值草莓塔、經典草莓鮮奶油蛋糕，到層次豐富的草莓聖代蛋糕，每一款都以細緻工藝與減糖配方為出發點，讓草莓的酸甜成為主角。

像是「草莓塔」，手工塔皮選用法國依思尼奶油製作，入口瞬間散發自然奶香，細緻卻不膩口；內層再搭配特製杏仁內餡，質地濕潤柔軟；中層卡士達餡滑順細膩，一口咬下，草莓酸甜果香在口中層層展開。也有「草莓鮮奶油蛋糕」，輕盈濕潤的戚風蛋糕為基底，搭配輕盈不膩口的日本鮮奶油，讓整體口感呈現恰到好處的柔軟平衡，夾層中還能吃到新鮮草莓切片，讓果香一路延續到最後一口。推出6吋及4吋小份量款。

▲LADY KELLY也推出多樣的草莓甜點，圖為「草莓鮮奶油蛋糕」。（圖／LADY KELLY提供 www.ladykelly.com.tw/）
資訊來源：台北晶華酒店LADY KELLY

