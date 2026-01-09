我是廣告 請繼續往下閱讀

「經典草莓園蛋糕」在首爾每30秒售出一顆、晶華酒店也創30天賣掉一萬顆的紀錄

▲KITCHEN205的「經典草莓園蛋糕」曾在首爾本店開幕當日創下每30秒售出一顆的驚人紀錄，去年在晶華酒店也曾創下30天賣掉一萬顆的紀錄。（圖／晶華酒店提供 www.regenttaiwan.com）

▲台北晶華酒店甜點行政主廚羅倫也推出多樣草莓甜點，圖為「法式經典草莓慕斯蛋糕」。（圖／晶華酒店提供 www.regenttaiwan.com）

LADY KELLY也有草莓甜點 選用臺灣大湖產地草莓直送製作