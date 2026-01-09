我是廣告 請繼續往下閱讀

致理科技大學教授、資深媒體人何啟聖5日晚間正式宣布爭取國民黨提名，投入下屆花蓮縣長選舉，他表示，不希望花蓮被國民黨立院黨團總召傅崐萁勢力把持，不過國民黨花蓮縣黨部8日決議辦理初選，僅納入吉安鄉長游淑貞與花蓮市前市長葉耀輝，何啟聖未被納入，他怒嗆，花蓮縣黨部未經公開說明，即行排除特定參選人，已違背公開、公平、公正的原則，也嚴重傷害黨內民主的核心價值，坐實傅崐萁家族把持、壟斷花蓮的外界訾議。何啟聖不滿被縣黨部封殺，他已向國民黨中央黨部提出申訴。何啟聖表示，他參選花蓮縣長的動機相當單純，是不忍花蓮長期被單一政治家族把持，長達23年的權力集中，使地方政治無法對外打開，也逐步走向腐化與沉淪。他直言，花蓮並非任何家族的禁臠，政治不該成為少數人壟斷的工具，民主更不應被封閉在制度門檻之後。談及傅崐萁長期主導花蓮政治的影響，何啟聖指出，相關爭議早已為社會所熟知，包括股市操作爭議、公款運用疑雲、救災善款流向不明，以及收買媒體、打壓監督者等指控，卻始終未見深刻反省，反而被合理化。他更引述傅崐萁曾公開說出「走政治，不背個兩三條罪，不會大尾」的言論，直指當權者若以踐踏法治為資歷，不僅是個人道德的崩壞，更是整體政治文化的沉淪。何啟聖指出，隨著徐臻蔚任期即將屆滿，這次選舉本應是終結「傅氏王朝」的重要時刻，但傅家再度推出游淑貞作為接班人，使外界憂心花蓮僅是更換門牌，權力核心卻未改變。他強調，自己投入初選並非為了個人政治前途，而是希望阻止花蓮政治文化持續向下墜落，讓地方重新回到公共利益的軌道。對於花蓮縣黨部的作法，何啟聖坦言，原本就預期挑戰既得利益將面臨抹黑與阻撓，但未料最先關上民主之門的，竟是長期受特定勢力主導的地方黨部。他批評，黨部在未與本人溝通、也未說明具體依據的情況下，粗暴排除其參與初選，已使初選淪為形式，制度形同被踐踏。何啟聖進一步指出，他已於5日親送爭取提名的參選宣言至國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室，明確表達願意接受公開檢驗、參與公平競爭的立場。他強調，翻遍國民黨公職人員選舉提名相關辦法，並未見任何條文要求參選人黨籍或戶籍須提前設於參選地，只要符合《選罷法》規定，在選前四個月遷入即可具備資格，質疑地方黨部另設排他性門檻的正當性。他也舉例指出，2022年桃園市長選舉中，國民黨徵召現任市長張善政參選，張善政於徵召前才完成入黨程序，顯示黨內過往並非一成不變，如今卻以雙重標準對待他，令人難以信服。他質疑，若黨內真心樂見優秀同志投入服務，為何在提名作業上採取暗渡陳倉、火速定案的方式，反而加深外界對內定與派系壟斷的疑慮。何啟聖強調，他不畏競爭，也不逃避檢驗，所要求的不是特權，而是制度；不是保證勝出，而是公平參與。他正式要求花蓮縣黨部公開說明排除其參與提名程序的具體理由與依據，並立即恢復其參與黨內提名機制的正當權利，回歸民主政黨應有的程序正義，讓所有符合資格者在同一制度下接受民意檢驗。最後，何啟聖表示，花蓮不屬於任何人的私有領地，國民黨也不應成為少數人操作的工具。他強調，唯有堅守制度、尊重民意，才能真正促成地方和解與融合，讓花蓮走出長期封閉的陰影。他也表明，將持續為黨內民主與花蓮的未來堅持到底，期待制度的陽光能穿透權力的陰影，照進這片土地。