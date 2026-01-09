我是廣告 請繼續往下閱讀

▲温昇豪飾演的江浩宇在劇情後段揭露腦中長了聽神經瘤，醫師身分瞬間轉換成病人。（圖／六魚文創提供）

▲《整形過後》邱凱偉（左2）對女兒病情交代不清，引温昇豪（右）懷疑。（圖／六魚文創提供）

情到底該選回憶還是現在」，《整形過後》最終回把所有最殘酷、也 最真實的問題，都將在本週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINETV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集。





2026年最受女性觀眾喜愛的醫療影集《整形過後》本週迎來最終回，劇情一路堆疊的生死抉擇、父女危機與情感拉扯全面引爆。由温昇豪飾演的整外神醫江浩宇，面臨腦部腫瘤手術後遺症風險，是否還能再站上手術台，成為觀眾最揪心的關鍵。在《整形過後》中，温昇豪飾演的「江浩宇」一路站在手術台前拯救病患，卻在劇情後段揭露腦中長了聽神經瘤，醫師身分瞬間轉換成病人。聽神經瘤手術不僅可能影響平衡與精細操作能力，更有顏面神經受損、臉部癱瘓與失調風險，對外科醫師而言無疑是職業生涯的重大考驗。温昇豪也分享，角色真正承受的壓力，不只是手術成功與否，而是醒來後「還能不能成為原本的自己」，這份心理恐懼也成為角色命運急轉直下的重要鋪陳。最終回預告中，最讓觀眾屏住呼吸的畫面，正是江浩宇女兒李曼唯（Emma）的突發意外。鄒承恩飾演的醫師神色慌張趕回醫院，當場請張榕容飾演的楊雅頌立刻通知江浩宇：「他女兒出事了。」下一秒，Emma 被推進手術房，氣氛瞬間凝結。更震撼的是，親自穿上手術衣準備救女兒的江浩宇，竟在手術過程中突然昏倒，畫面戛然而止。父親是否撐得過這一刻、女兒能否平安下手術台，成為大結局最關鍵的生死交叉點。大結局同時聚焦另一條同樣沉重的父親線。以《我的婆婆怎麼那麼可愛》奪下金鐘男配角的 邱凱偉，飾演因女兒傷勢陷入崩潰的父親，在無法接受醫療現實下，選擇帶著孩子逃離醫院、轉向民俗療法，與醫療體系正面衝突。與此同時，整季鋪陳的情感線也迎來攤牌時刻——張榕容飾演的舊愛、安心亞 飾演的一路陪伴者，隨著江浩宇站在生死邊界，三角關係被迫做出選擇，網友激烈站隊「宇頌派」與「宇菲派」，等待最後答案揭曉。從「醫師能否再站上手術台」，到「孩子該不該被帶走」，再到「愛