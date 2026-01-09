第40屆金唱片獎（Golden Disc Awards）1月10日將在臺北大巨蛋盛大舉行，臺北市政府觀光傳播局也表示，規劃祭出5大「城市應援組合」，包含大巨蛋周邊將有金色燈海，還有「藝人應援柱」、「應援旗幟」，尤其超人氣團體CORTIS等大咖獻聲與專屬影片都將在國父紀念館站捷運站內，粉絲們這幾天都可前往拍照打卡。
台北市觀傳局指出，金唱片獎是韓國最具代表性的全球音樂頒獎典禮之一，觀傳局推出一系列城市應援計畫，設置超吸睛的「金唱片卡司打卡柱」與金唱片卡司的「限定應援旗幟」；更特別打造「臺北限定金色燈海」，以象徵金唱片的燦爛光芒點亮大巨蛋周邊街道。
另外，四組超人氣團體CORTIS、LE SSERAFIM、Stray Kids、ENHYPEN也驚喜獻聲，親自錄製歡迎播音，在今（8）日開始至10日在捷運國父紀念館站限定放送，還有臺北專屬歡迎影片，在捷運國父紀念館站5號出口、捷運中山站藝文廊、臺北車站 B3 電視牆及電子螢幕播放。
🟡「金唱片頒獎」北市捷運站獻聲廣播：
廣播團體：CORTIS、ENHYPEN、Stray Kids、LE SSERAFIM
廣播地點：國父紀念館捷運站
廣播時間：
2026年01月08日 17:00-22:00
2026年01月09日 17:00-22:00
2026年01月10日 11:00-23:00
廣播方式：每間隔15分鐘播放一組藝人，每小時的5分、20分、35分、50分播放
資訊來源：臺北市政府觀光傳播局
