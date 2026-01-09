我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼曹西平（如圖）靈堂於明日舉行，整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團 FB、冬瓜行旅提供）

資深藝人曹西平上月29日過世，今（9）日靈堂設立與告別式資訊公開，將於明日在冬瓜行旅板橋會館設立靈堂，開放弔唁時間為下午2時至5時，「整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力」，另外，曹西平追思會也將在本月27日於臺北市懷愛館景行樓舉辦，上午10時30分開始，「誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。」