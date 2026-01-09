資深藝人曹西平上月29日過世，今（9）日靈堂設立與告別式資訊公開，將於明日在冬瓜行旅板橋會館設立靈堂，開放弔唁時間為下午2時至5時，「整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力」，另外，曹西平追思會也將在本月27日於臺北市懷愛館景行樓舉辦，上午10時30分開始，「誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。」

▲曹西平在同期走紅的男偶像歌手中，最早走下人生舞台，讓粉絲懷念。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團 FB）
▲▼曹西平（如圖）靈堂於明日舉行，整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團 FB、冬瓜行旅提供）
▲曹西平（圖／冬瓜行旅提供）
 
🔺【曹西平先生靈堂設立與告別式安排說明】

一、 靈堂設立與弔唁說明
曹西平先生靈堂現已設立完成。整體設計以曹大哥歷年經典專輯名稱為核心視覺，透過其音樂作品，回望他在舞台上所展現的熱情與生命力。
曹大哥一生特質鮮明，活潑奔放且待人真誠。為了致敬他對演藝事業始終如一的熱愛，視覺內容特別選用 〈狂熱〉、〈野性的青春〉 等具有高度情緒張力的作品名稱，象徵他在舞台上毫無保留的付出與能量。
靈堂地址： 冬瓜行旅板橋會館 （新北市板橋區長江路一段11號6樓）
弔唁日期： 2026 年 1 月 10 日 至 26日
開放弔唁： 14:00 – 17:00
特別說明： 懇辭花籃與奠儀，家屬與治喪小組對各界的心意深表謝忱，並一併心領。

二、 追思會安排
為緬懷曹西平先生之生平點滴，我們將公開舉行追思會。誠摯邀請曹大哥生前親友、演藝同業及社會各界好友蒞臨，共同送別與追思。
日期： 2026 年 1 月 27 日（星期二）
地點： 臺北市懷愛館（景行樓）
廳別： 景明廳
進場時間： 10:00
追思會開始： 10:30

三、 治喪原則
我們期盼在莊重、溫暖且充滿敬意的氛圍中，陪伴曹大哥走完人生最後一程。感謝各界長久以來的關心、體諒與溫暖支持。

曹西平治喪小組 敬上

