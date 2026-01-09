我是廣告 請繼續往下閱讀

樂天桃猿球星陳晨威近期喜事連連！繼12月初向中信兄弟啦啦隊女神Julia（林尹樂）求婚成功並火速登記結婚後，今（9）日再度傳出震撼喜訊。透過好友琳妲在社群平台分享的性別派對影片，證實陳晨威與Julia已升格為準爸媽，且兩人將迎來一名可愛的女孩。回顧兩人的浪漫時刻，陳晨威在求婚時曾深情告白：「妳的背號 49 剛好是我背號 98 的一半，我相信這是緣分，更是註定。」這段「數字告白」不僅成為中職佳話，Julia 也被這份真心打動，成為人妻首日更感性回應陳晨威是照亮她下半輩子的「生命之光」。原先球迷還沉浸在兩人新婚的喜悅中，沒想到好友琳妲今日無預警在社群媒體發布一段性別派對影片，讓陳晨威「雙喜臨門」的消息正式曝光。影片中，可見兩人都身穿粉紅色衣服，在眾好友的見證下戳破氣球，粉紅色煙霧與亮片瞬間飄散，證實肚子裡的寶寶是位女孩，陳晨威甚至開心到抱住衝上前的友人。影片一出，留言區立刻湧入大量球迷祝福：「恭喜晨威！」、「開心成這樣哈哈哈」、「喜迎小公主」。