中央氣象署今（9）日下午4時34分，針對20縣市發布「低溫特報」，因輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；今晚至明（10日）上午局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
⚠️低溫特報
📍影響時間：09日晚上至10日上午
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣
氣象署表示，明（10）日輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、臺灣東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：09日晚上至10日上午
📌橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣
📌黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣
氣象署表示，明（10）日輻射冷卻影響，各地清晨仍寒冷，白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大，晚起大陸冷氣團南下及影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、臺灣東半部地區、恆春半島及西半部山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署