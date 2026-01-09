陳美鳳35歲演連續劇《英雄世家》林瑞陽、翁家明的媽媽，被張小燕封為「全台灣最美麗的歐巴桑」，入行近半個世紀、明年將滿70歲的她，依然從事最愛的演藝工作。陳美鳳出道至今秉持敬業初衷，每年除夕特別節目都盡心準備，怎料，2022年一套透明開衩禮服，引來部分網友痛批「幾歲了還穿這樣」，對此，陳美鳳態度自在，「不會太在乎那些聲音」。
最大底氣就是努力 陳美鳳：不會太在乎批評
近日如火如荼準備民視除夕特別節目表演，陳美鳳今（9）日有感而發發文，指出出道初期，不放棄任何賺小錢、累積經驗的機會，所以一天接很多工作，當時最大的勇氣和底氣就是努力，以及不在乎外界怎麼評價自己，這些也成為她走到今天的養分。
陳美鳳說，一直到現在自己也是抱持同樣心態，「有些場合、有些工作，我願意嘗試不同造型，或許會有人說『幾歲了還這樣穿？』但只要鳳鳳自己覺得自在、過得去，就真的不會太在乎那些聲音！」並要大家鎖定今年的《民視第一發發發》節目，預告這次的表演和造型會很不一樣。
貼文曝光後，許多網友替陳美鳳送暖，「姐姐一路走來始終如一的真誠與勇敢～謝謝姐姐的努力，讓我們看到這麼好的作品和舞台！永遠支持姐姐做自己」、「妳很棒的，年齡只是個數字，不用在乎別人怎麼說」、「我以曾和您合作過為榮」、「不管幾歲，那是敬業，況且年輕人未必有妳這樣的身材！」
每年除夕夜驚豔全場 百變女皇：壓力就是動力
陳美鳳每年的除夕夜演出都有不同巧思，過去曾經扮演埃及豔后、貓女，或是穿上「鑽石肉胎裝」吊鋼絲等，每回登台都驚豔全場，她月初分享練排舞、進錄音室試唱的側拍照表示：「排練時雖然鳳鳳都很挫，但告訴自己壓力就是動力～巨續（繼續）向前走！」讓人期待今年將帶來何種表演內容。
資料來源：陳美鳳 MeiFen臉書
