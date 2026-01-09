搶攻春節圍爐商機！各大通路陸續開賣年菜組合，家樂福今年一口氣推超過200道年菜，號稱全台通路選擇最多，業者表示，今年除了網羅傳統手路菜外，還有許多必比登的星級名店料理，地方與人氣餐館也都買得到，從親民選擇到星級料理通通有，預期全檔業績增長至少一成，最平價的「紘裕 素食年菜組」共有4道菜只要998元。
家樂福年菜檔期開跑！超過200道年菜「通路最豐富」
農曆春節即將在2月中旬登場，台灣年菜市場的成長規模在2024年已突破百億，並且維持近10%的成長，年菜的佈局範圍也不再限制傳統手路菜，進而發展更多夜市、地方與人氣餐館加入戰局。今年家樂福一口氣推出超過200款年菜料理選擇，從必比登星級名店、地方小吃、經典手路菜、名館招牌菜通通有。
家樂福今年創下通路最多超過200多道年菜選擇，實體量販、超市與線上購物、家速配都買得到，還有一系列加碼回饋
◾2月22日前會員專屬單筆購買指定年菜，每滿900元送50元現金折價券（單筆最高送5000元），還可用68元加購蒸地瓜一包
◾線上購物、家速配：購買指定年菜折扣後滿1000元即贈150元；折扣後滿900元贈50元線上生鮮產品折價券；到店取貨折扣後滿900元贈50點OPENPOINT；全站加碼到店取貨滿1000元加贈50點OPENPOINT。
家樂福必買年菜推薦！套組最划算千元有找
家樂福今年年菜亮點，包括「紘裕 素素福聚 素食年菜組」共計有4道料理，可供4~5人享用，每組只要998元超平價；家樂福獨家年菜組有「阿濤師-台灣味手路年菜組」5道料理，可供5~6人享用，每套3398元。
多款名店料理招攬紅豆食府、良品開飯、鬍鬚張、蔣府宴、北投老爺酒店、彭園、一品花雕雞、牛店、鄧師傅、逸湘齋、星胡同、晶華酒店、漢來美食、王品嚴選、龍涎居、千味海鮮、狀元油飯、立家、呷七碗、鯉魚、春水良品、麒王府等。
7-11開賣高CP值年菜！晶華私廚宴、南北辦桌菜都有
此外，7-11也推出多樣化年菜組合，今年《預購誌》延續高CP值選品及全台門市就近取優勢，首度推出「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜；同時邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製推薦各七道菜式的「南/北辦桌宴套餐」，讓「魷魚螺肉蒜」、「八味海鮮羹」等經典大菜。
針對孝親需求，也特別開發軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」，每套有4道料理只要899元；還有超人氣「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」，於1月15日起7-11門市限量到貨。i預購則推薦全通路獨賣的「老饕廚房 世界名酒精釀醉雞組」，還有168萬麻將造型的「酷聖石 馬上開胡冰淇淋蛋糕」，年節送禮最適合。
資料來源：家樂福、7-11
