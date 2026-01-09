我是廣告 請繼續往下閱讀

全台粉絲引頸期盼的「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」迎來最終站！睽違三年，小新與夥伴們重返台中，12 月 13 日至 2026 年 3 月 15 日於「臺中驛鐵道文化園區」盛大登場。延續台北與高雄站的高人氣，本次壓軸站以「電影列車 x月台場景」為主題，結合鐵道氛圍與歷年劇場版經典內容，打造今年冬天最受矚目的歡樂慶典。台中站完整呈現31部劇場版及2025電影蠟筆小新《超華麗！ 灼熱的春日部舞者們》的海報牆，打造重返童年的「歷年電影長廊」。展區設有等身公仔拍照區，重現熱門電影中的經典橋段，讓影迷重溫滿滿回憶。為迎接最終站，主辦單位有你共創與國際影視特別將光華號打造成「電影列車」，主角小新與妮妮將以限定造型亮相，現場販售爆米花、雞蛋糕、飲品等人氣美食。凡購買「動感系列套餐」即可獲得最終站限定火車票，鐵粉必收。園區外更設置巨型「鱷魚阿山氣球裝置」，成為現場最吸睛的打卡亮點。除了超過 400 款豐富周邊外，台中站新增數十款從日本直送來台以及台灣限定的新品，為小新迷帶來驚喜。其中最受矚目的最終站限定「資料夾組（2 款，1 款 4 入）」，可一次集齊 1993–2024 年劇場版與主視覺設計，極具收藏價值。此外，與潮流品牌 UNDERPEACE 聯名的新款 T-shirt 也將於台中站首度登場，主打 2025 新電影角色「阿呆」角色方塊系列，結合電影元素與街頭時尚，預料將掀起搶購熱潮。粉絲最愛的「粒粒公仔」與高達 185 公分的「偽小新超人大扭蛋機」也同步回歸，每抽 300 元就有機會獲得市價千元以上的日本進口好物與限量絨毛玩偶，收藏樂趣滿點。活動期間，凡於現場打卡分享，即可獲得「台中限定電影特典明信片」乙張；當日兩店消費累計滿 1,500 元，再贈「主視覺徽章」乙枚（可累加計算），數量有限，送完為止。【活動資訊】活動名稱：「蠟筆小新電影大冒險期間限定店」台中站（免費入場）活動日期：2025 年 12 月 13 日（六）～ 2026 年 3 月 15 日（日）活動地點：臺中驛鐵道文化園區（台中市中區台灣大道一段 1 號）主辦單位：有你共創數位股份有限公司授權單位：國際影視有限公司