中央氣象署表示，受強烈大陸冷氣團影響，台灣連日低溫，今（9）日台北測站出現9.1度低溫，達到寒流標準，明（10）日冷空氣減弱，不過輻射冷卻明顯，今晚到清晨局部低溫下探7度，周六白天短暫回暖至20度，周六晚間至下週一清晨又有冷氣團接力襲台，不過強度比這波寒流弱，下週一白天氣溫再度回升，高溫上看20度。
今晚到明晨探7度低溫！白天回升至20度
中央氣象署預報指出，明日冷空氣減弱，不過今晚到明晨西半部輻射冷卻影響，各地低溫跌破10度，尤其中部以北、宜蘭低溫剩下9度至11度，局部空曠地區下探7度，南部、花東約12度至14度，白天氣溫明顯回升至20度。水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署針對20縣市發布低溫特報，今晚至明日上午，新北市、桃園市、新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生機會；基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度低溫可能。
周六晚間新一波冷空氣影響！北部及宜蘭天氣偏冷
周六晚間至下周一清晨，另一波大陸冷氣團南下影響，雲量增多，各地山區有零星短暫雨，不過降溫範圍較小，北部及宜蘭天氣偏冷，中部以北低溫10度至13度、高溫16度至18度，中南部天氣變化不大，不過日夜溫差大。
下周一、下周二大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，白天溫暖舒適，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，低溫約12度至14度，高溫20度至24度，西半部日夜溫差大。
下周一至下周五水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。且下周一晚至下周二中層水氣多，中層以北山區有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署預報指出，明日冷空氣減弱，不過今晚到明晨西半部輻射冷卻影響，各地低溫跌破10度，尤其中部以北、宜蘭低溫剩下9度至11度，局部空曠地區下探7度，南部、花東約12度至14度，白天氣溫明顯回升至20度。水氣偏少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、北部山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
氣象署針對20縣市發布低溫特報，今晚至明日上午，新北市、桃園市、新竹縣局部地區有6度以下氣溫發生機會；基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣有10度低溫可能。
周六晚間至下周一清晨，另一波大陸冷氣團南下影響，雲量增多，各地山區有零星短暫雨，不過降溫範圍較小，北部及宜蘭天氣偏冷，中部以北低溫10度至13度、高溫16度至18度，中南部天氣變化不大，不過日夜溫差大。
下周一、下周二大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，白天溫暖舒適，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，低溫約12度至14度，高溫20度至24度，西半部日夜溫差大。
下周一至下周五水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。且下周一晚至下周二中層水氣多，中層以北山區有零星短暫雨。