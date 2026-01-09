我是廣告 請繼續往下閱讀

▲品牌旗下兩款產品回應台灣濕熱氣候下敏弱肌家庭需求。（圖／翻攝畫面）

當保濕修護成為親子護膚的基本需求，許多肌膚敏弱、乾燥困擾家庭仍面臨一項長期挑戰：如何在台灣濕熱氣候下，兼顧清爽使用感與穩定的日常保養體驗。台灣新銳親子護膚品牌 Yutakids 提出全新保養觀點，認為關鍵不只在於事後補強，而是從事先防護，建立更完整的保養思維。品牌創辦人Yutakids廖彗雯表示，品牌投入百萬資源完成「德國 Dermatest 五星級肌膚相容性測試」與「台灣 60 位醫護人員實際使用回饋」，透過雙重專業驗證，回應在台灣氣候條件下，親子與敏弱肌族群對清爽且穩定保養產品的期待。品牌指出，根據皮膚照護相關觀察，嬰幼兒與肌膚較為敏感的族群，常因氣候變化或外在環境影響，出現乾燥、泛紅等狀況。市面產品多在「滋潤度高但質地黏膩」與「清爽卻保護感不足」之間難以平衡。Yutakids 因此推出品牌獨家的「Miphytia 長效防護因子」，為日常保養提供更穩定的支持。「我們希望提供給家長的，不只是感覺上的安心，而是有依據的選擇。」創辦人Yutakids廖彗雯表示，品牌完成德國Dermatest 的 Excellent 五星級測試，針對產品的肌膚相容性與使用安全性進行評估。旗下「長效清爽保濕乳」與明星商品「植物全效修護乳（灰灰乳）」皆順利通過測試，在肌膚耐受性與整體使用表現上獲得肯定，成為品牌建立產品信任度的重要基礎。除國際測試外，Yutakids 亦重視產品在台灣氣候與實際生活情境中的表現，邀請60位醫師、護理師等醫護專業人員進行實際使用體驗。創辦人Yutakids廖彗雯指出，回饋顯示，多數參與者對產品在質地清爽度、溫和使用感與日常穩定保養表現上給予正面評價。在實際使用建議上，Yutakids 建議以「長效清爽保濕乳」作為全家日常的大面積保養基礎，並搭配「植物全效修護乳」進行局部加強，讓親子護膚成為穩定且安心的生活日常。此外，近期還推出「30 日安心養膚計畫（不滿意可退費）」。更多資訊可搜尋「Yutakids」官方網站。