▲袁詠琳當年發文引發瑪丹娜歌迷圍剿。（圖／袁詠琳臉書）

▲宗教元素長期是瑪丹娜音樂與形象中的核心符號。（圖／翻攝自ABS-CBN News YouTube）

蔡依林（Jolin）世界巡演「PLEASURE」表演內容被部分人士扯上邪教、光明會和獻祭，大陸主辦方不滿提告，當年西洋流行女皇瑪丹娜（Madonna）來台開演唱會，歌手袁詠琳也曾經發文指稱娜姐開唱是邪惡的撒旦獻祭、打開靈界門戶，引來輿論撻伐，事後經紀公司傻眼，代老闆周杰倫表態：「每個人的宗教信仰都是屬於個人的自由，都應該彼此包容尊重。」瑪丹娜2016年2月首度來台灣舉辦「心叛逆世界巡迴演唱會」，前一年開唱訊息公布後，袁詠琳9月16日在臉書寫下：「大家可能不知道，但Madonna這次tour的主題是很邪惡的。她早已公開她是撒旦教的。而這次演唱會是一種獻祭，打開靈界門戶。主題名為：『褻瀆神聖的新婦及墮落天使的到來！』不管你信不信，我只是覺得要讓大家知道。」袁詠琳此言一出令各界譁然，雖然本人事後刪文，仍引發瑪丹娜歌迷全起圍剿，連所屬的杰威爾音樂也傻眼，當時發聲明強調：「每個人的宗教信仰都是屬於個人的自由，都應該彼此包容尊重，我們公司很多人都是瑪丹娜的歌迷，我們跟大家一樣驚訝，目前藝人手機沒接電話，我們也在找人了解當中。」此外，袁詠琳的伯樂兼老闆周杰倫也被波及，杰威爾代周杰倫回應：「杰倫在飛機上，不知道這件事情，不過周杰倫一向尊重每個人的宗教信仰。」瑪丹娜當年的「心叛逆」巡演掀起不少爭議，演唱會中，她多次結合宗教象徵與挑釁性視覺，包括頭戴荊棘冠、身穿類修女造型、背景出現十字架與聖像等畫面，搭配帶有性暗示與政治隱喻的舞蹈橋段，引發天主教團體與保守宗教人士強烈反彈，痛批其褻瀆信仰、消費宗教神聖性。事實上，宗教元素長期是瑪丹娜音樂與形象中的核心符號，出生於天主教家庭的她，年輕時受嚴格宗教教育影響，卻也因此對權威與教條產生反叛心理。瑪丹娜多年來不斷在作品中探討信仰、罪與救贖的矛盾，並公開表示自己信奉卡巴拉（Kabbalah），一種源自猶太教神祕主義的修行體系。瑪丹娜曾經強調，演唱會並非意在冒犯宗教，而是透過藝術挑戰禁忌、促使觀眾反思信仰與自由的界線。一派聲音認為，瑪丹娜只是延續一貫的前衛風格，另一派則批評其模糊藝術與褻瀆的界線，呈現兩極評價。