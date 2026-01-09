我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台洗錢案，8日發動第7波搜索行動，拘提匯致國際商務公司負責人盧冠安及太子集團旗下尼爾創新公司幹部賴榮駿等一共10名被告到案，盧男、賴男於8日移送北檢複訊，9日凌晨分別以80萬元、50萬元交保。集團在台主嫌王昱棠助理詹雯卉也加保50萬元，檢警9日再陸續將7名被告移送北檢複訊，包括經營博弈業務的澄映、誠帷2家公司負責人、幹部，其中澄映還經營色情網站。檢警調持續針對太子集團洗錢進台灣的金流、管道進行追查，發現其在台成立的博弈軟體設計公司澄映、誠帷2家公司，太子集團為吸引更多賭客前往下注，設立色情網站「快射」，由澄映公司負責網站管理及維護，當網友加入「快射」會員並儲值點數，會員即可進入太子集團任一博奕網站，以點數下注。至於OBU帳戶洗錢部分，調查局8日已先移送3名被告複訊，匯致國際商務公司負責人盧冠安經漏夜訊問，80萬元交保；尼爾公司員工賴榮駿50萬交保、限制出境出海；尼爾公司員工詹雯卉日前到案時80萬交保，昨訊後加保50萬元。