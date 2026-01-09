美國日前突襲委內瑞拉，逮捕前領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子，引發全球震驚。不料事件意外燒到梁靜茹，有網友在得知後發文諷刺習近平，並轉發梁靜茹歌曲〈可惜不是你〉，導致該首歌曲被中國部分平台禁播，就連梁靜茹的官方微博也在昨（8）日關閉，引發大量猜測。而對此，梁靜茹經紀公司也作出回應，不只怒斥是無理聯想，還宣布將提告不實訊息及惡意抹黑。

梁靜茹近日意外捲入政治爭議，不只經典歌曲〈可惜不是你〉被中國部分平台禁播，就連超過1600萬追蹤的官方微博，也在昨日突然關閉。有人猜測梁靜茹是因發胖關閉微博，但也有人猜是與習近平有關。對此，梁靜茹經紀公司指出相關討論純屬外界臆測，「與藝人演出內容及創作絕無關聯，本公司不予評論，亦嚴正駁斥任何無理聯想」。

▲歌手梁靜茹近日突關閉官方微博帳號，引發網友熱議。（圖／翻攝自微博）
▲梁靜茹昨日突關閉官方微博帳號，引發網友熱議。（圖／微博@君君的旅行日記）
梁靜茹經紀公司怒喊告　強調絕不姑息

經紀公司也宣布提告不實訊息與惡意抹黑，「本公司已正式授權巡演主辦單位，立即展開法律程序追究責任，將以法律全力捍衛藝人權益，絕不姑息」，並在最後感謝外界對梁靜茹的支持與關注。

梁靜茹關微博原因瘋傳　竟傳是因被拍到發胖照

每當有中國內外重要政治人物身亡、遇襲或遭逮捕時，就會有許多中國網友點播梁靜茹的〈可惜不是你〉，這次也不意外，不少人直接用諧音詪留言「可習不是尼」、「可惜不是那誰」、「雖然新聞裡是他，但在我們心裡，這首歌永遠屬於另一個人，含金量還在上升」等，意外讓梁靜茹捲入政治爭議，猜測是因此關閉微博。

除此之外，也有人指出梁靜茹關微博原因是因為發胖，有中媒報導稱，梁靜茹3日於廈門舉行演唱會中，被拍到體型明顯發福、臉部有雙下巴、身形圓潤，身穿黑色皮衣、內搭透視裝，也被說凸顯贅肉，稱是「發胖被吐槽，梁靜茹關閉社交軟體」。多種言論瘋傳，導致經紀公司忍無可忍出面否認，並宣布提告。

