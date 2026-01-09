我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多CEO現身台灣「被猜看地簽約」！官方7字回應了

▲羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）於2024年正式接任成為好市多執行長，其在好市多任職長達40多年，曾在推銷、零售等部門擔任要職。（圖／好市多官網）

但根據《三立新聞網》報導，官方回應「僅是例行性訪查」。

好市多台中南屯店全台最賺！台中要蓋第3間店「傳落腳西屯區」

▲台中市政府宣佈台中精機3.21公頃大基地通過變更，台中第三家Costco有望落腳此處。（圖／台中市政府提供，2025.12.04）

不只台中有新計畫！「台灣起家厝」好市多高雄店要搬家了

未來將針對部分「來客數高、營運量能接近飽和」的門市進行遷址調整，2026年會計年度將安排5家分店遷址，包括美國3家、加拿大1家、台灣1家，其中台灣門市被推測有可能是高雄店。

「好市多高雄賣場陪伴會員走過近28年，持續優化賣場硬體設備與服務品質，始終是不變的承諾與方向，感謝會員長期的支持，好市多也將持續致力於為會員提供絕佳的購物體驗」

▲好市多執行長宣布台灣有分店將遷址，當時推測應是台灣好市多起家厝「高雄店」，後由官方出面證實。（圖／翻攝Google地圖）

台灣好市多（Costco）近期傳出將在台中設立第3間門市，未來計畫與選址都備受外界關注。不過近日就有民眾在好市多台中南屯店，以及台南好市多等地方，目擊好市多CEO羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）超大陣現身賣場，引發許多人圍觀，也有不少人好奇本次來台灣，是否有看地簽約計畫？對此，好市多官方回應「僅是例行性訪查」。今（9）日有不少民眾陸續在台中南屯店、台南好市多等地，從畫面中可見，羅恩·瓦克里斯身著旁圍著不少員工，聲勢相當浩大。由於台中日前傳出將有第3間好市多，最終落腳處一直備受外界關注，因此本次羅恩·瓦克里斯來台，被許多人猜測是否「準備看地簽約」？根據好市多2023年統計資料，全球營收前10名的門市中，台灣包辦4家，分別是台中南屯、台中北屯、台北內湖和新北中和，其中台中南屯店更是多年穩坐全球最賺錢門市寶座，堪稱是「全球店王」。先前傳出好市多將開設台中第三間分店，選址計畫備受外界關注，台中市府在12月4日發布新聞稿，指出通過位於西屯區的「台中精機廠股份有限公司遷廠」都市計畫變更案，後續將提報內政部都委會審議，外界猜測該地極有可能成為美式賣場好市多在台中的第三處據點。雖然針對相關消息，好市多僅回應「好市多持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向。未來也會積極評估合適地點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。」但台中市長盧秀燕證實，好市多確實透過地主向市府提出第3店用地審查，但尚未定案，除市府審查外還得送內政部審議，最終結果仍待好市多官方公布。除了台中好市多選地受外界注目以外，好市多執行長羅恩·瓦克里斯（Ron Vachris）在2025年12月在會議上透露，據悉，位在中華五路的高雄店好市多是台灣起家厝，店址設立於1997年，開店長達28年的時間，但租約將於近期到期，在2025年2月傳出未來將搬遷至高雄軟體園區南側的成功二路。好市多日後也出面證實，表示。不過當時瓦克里斯說明，，透過遷址升級的方式，讓好市多能夠替會員提升更好的購物體驗。