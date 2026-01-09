我是廣告 請繼續往下閱讀

立院近日針對「代理孕母」相關法案，朝野立委意見分歧，會中出現激烈辯論，引發社會關注。立委伍麗華雖未提出相關法案版本，也沒參與當天討論，她透過發文表達看法，強調涉及他人身體與生命風險的制度，立法院不應急著給出答案。伍麗華表示，她能理解部分家庭渴望孩子的心情，但代孕並非單純個人選擇，而是高度複雜的制度議題。她分享自身經驗指出，學校畢業便結婚，原本沒特別思考是否一定要有孩子，直到有一天社工詢問，醫院裡有一名住在保溫箱、即將出養的嬰兒，是否願意接納，夫妻倆當下便做出決定。她回憶，當時社工曾詢問是否會感到壓力，她則回應，孩子的命運「最壞也不過如此了，未來都是多出來的」，對夫妻而言，這個孩子同樣是生命中多出來的禮物。家人之間的情感，並不會因血緣而自然產生。伍麗華指出，關鍵在於彼此是否願意付出與承擔，若血緣就能保證愛，就不會有層出不窮的家暴與虐童事件；同樣地，若沒有血緣就無法建立感情，也不會有那麼多孩子在收養制度下得到良好照顧，血緣不該成為制度設計中最優先的價值。針對代孕入法的討論，伍麗華直言，目前僅以約9條條文，試圖規範代孕者與委託者之間複雜的關係，風險相當高，許多尚未釐清的問題，可能在制度倉促上路後，成為實際發生的困境。她指出，代理孕母並非單純的商業交易，而是涉及生育風險與生命倫理的重大事件。她強調，真正需要被優先保護的，從來不是對血緣的執念，而是每一個活生生的人，特別是孩子的最佳利益。她呼籲，立法院在相關制度尚未完善前，應進行更充分的社會討論，避免任何人因制度而承擔不必要的風險。