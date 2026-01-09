我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航年底旺季效應發威，去年12月合併營收衝上202.61億元，不僅改寫單月歷史新高，也把全年合併營收推升至2203.33億元，創下歷史次高。拆開來看，區域線方面，長榮航東南亞與中國市場整體維持穩健，吉隆坡、新加坡、曼谷、清邁等主要旅遊航點載客率也維持高檔，幾乎全面落在9成以上。此外，因長程線進入耶誕與跨年旅遊旺季，北美、歐洲與澳洲線需求轉強，帶動載客率走高，長榮航12月客運營收126.76億元，其中歐澳出發航班載客率達9成以上；短中程部分，東北亞延續熱度，受賞楓季遞延、滑雪旺季接棒影響，訂位量明顯增加，載客率同樣站上9成。貨運端則由補貨潮撐場。長榮航耶誕節前與年底拉貨需求升溫，帶動消費電子、成衣、電商、AI伺服器與半導體等出口走強，推升貨量與運價；公司也透過彈性調整貨機運力、並搭配客機腹艙運能配置，讓12月貨運營收達53億元，維持穩健成長動能。長榮航9日股價上漲0.27%，收在36.55元。