我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹涉入罷免連署不實案，遭依偽造文書、違反個資法起訴，法院裁定以一千萬元交保，配戴電子腳鐶接受科技監控。黃呂錦茹日前以配戴腳鐶影響健康檢查為由，聲請解除監控。台北市議員應曉薇在臉書發文聲援，懇請法院解除黃呂錦茹的電子監控，更點名同黨議員鍾小平，貼出疑似違規停車照片，怒批對方「官威太大」。應曉薇透露，自己同樣配戴電子監控設備，身體狀況並不理想，天生患有心臟疾病，且甲狀腺腫瘤持續增長，卻仍選擇放棄申請解除監控。她表示，唯一的原因是高齡103歲的母親日夜思念，希望能回家陪伴照顧，「只要能回家照顧母親，我都視為一種恩典。」談及黃呂錦茹，應曉薇語氣激動指出，黃呂並非認罪，而是顧全大局，選擇一肩扛下責任，只為守住政黨整體利益。她強調，黃呂錦茹當時僅是依照中央指示處理連署相關事務，實務上根本無暇逐一辨識真偽，卻成為承擔後果的人。她回顧過往罷免案經驗，指出曾出現大量「連署前即已死亡」的案例，相關問題卻未被徹底追究，質疑黨內有人刻意操作、轉移焦點，直言「誰在搞鬼，黨內其實都很清楚。」話鋒一轉，應曉薇隨文貼出照片，指控鍾小平在公祭場合違規停車，甚至阻擋專車動線，怒嗆「每位民意代表參加公祭都規矩停車，只有你違停，還製造險象」，質疑鍾小平是否稱得上一名稱職的民意代表。她也反擊鍾小平過去屢以偷拍、偷錄影、按鈴申告方式對付他人，直言「你的操守何在？」公開要求交通大隊依法開罰。