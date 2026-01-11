1月11日不僅是日曆上的平凡一天，更是台灣法治的重要里程碑——「司法節」。但您知道嗎？這個值得慶祝的日子，其起源竟然與一段「屈辱的歷史」有關。究竟司法節為何會與「不平等條約」扯上關係？現在吵得沸沸揚揚的「大法官剩幾人」又是怎麼回事？《NOWNEWS今日新聞》帶您一探究竟，並整理國民法官必知重點速懂。
司法節由來：從「不平等」到「獨立」的逆轉勝
司法節的設立，其實是為了紀念國家擺脫「次等公民」待遇的那一刻。
時間回到1943年（民國32年），當時正值第二次世界大戰期間。1月11日這天，中華民國政府分別與美國、英國在華盛頓與重慶簽訂了《中美新約》與《中英新約》。這兩份新條約最重要的內容，就是廢除英美兩國在中國的「領事裁判權」（又稱治外法權）。
在此之前，外國人在中國犯罪，中國政府無權審判，必須交由該國領事館處理，這被視為國家司法權不完整的恥辱。新約簽訂後，國家終於恢復了完整的司法主權，外國人在境內犯罪也必須接受我國法律制裁。為了紀念這個象徵「司法獨立」與「國家平等」的日子，國民政府便將1月11日定為「司法節」。
2025司法熱議話題：大法官剩幾人？國民法官資格速懂
除了緬懷歷史，每年的司法節也是檢視台灣法治現況的時刻。以下整理大眾最關心、搜尋度最高的兩大司法話題：
1. 台灣大法官現在剩幾人？（大法官缺額）
這是近期最受矚目的憲政議題。依照《中華民國憲法增修條文》，大法官總額應為15人。然而，由於前任7位大法官任期已於2024年10月底屆滿，而新任人選在立法院尚未通過任命，導致目前憲法法庭僅剩8位大法官。 這引發了外界對於《憲法訴訟法》修法的關注：若大法官人數過少，是否還能有效運作？是否會影響死刑等重大釋憲案？這是今年司法節最嚴肅的課題。
2. 誰會當國民法官？（國民法官資格）
從2023年起，台灣正式實施「國民法官」制度。許多人擔心自己「不懂法律」卻被叫去審判，其實不用擔心，只有符合以下「三要件」才具備資格：
⦁ 年滿 23 歲
⦁ 具有中華民國國籍
⦁ 在地設籍滿 4 個月
符合資格的民眾，都有機會被「隨機抽選」為國民法官，與職業法官一起審理「故意犯罪因而發生死亡結果」等重大刑事案件（如殺人罪）。這讓司法不再只是法律人的專業傲慢，而是融入了來自社會各界的多元觀點。
資料來源：司法院、憲法法庭
