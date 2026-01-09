中央氣象署今（9）日晚間22時47分發布低溫特報，表示受到輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今晚至明（10）日上午新北市、桃園市、新竹縣局部地區有6度以下氣溫，其餘18縣市則有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾注意保暖。
⚠️低溫特報
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣。
中央氣象署表示，明日冷空氣減弱，不過清晨氣溫仍偏低，中部以北及宜蘭普遍為9至11度，南部及花東為12至14度，局部輻射冷卻影響溫度再更低一些，感受寒冷。不過白天氣溫回升，北部及宜蘭高溫來到18、19度，中南部及花東為20至23度，西半部日夜溫差大，早晚外出請加件外套注意保暖。
天氣方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率；若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率，前往山區的朋友請注意安全。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：9日晚至10日晨
🟠橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣。
🟡黃色燈號（寒冷）：基隆市、臺北市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣。
天氣方面，西半部大多為晴到多雲，東半部為多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島偶有零星降雨，留意下半天起東北風增強，雲量逐漸增多，西半部山區水氣增，亦有零星降雨的機率；若水氣與溫度配合，2500公尺以上高山可能有零星降雪或冰霰出現的機率，前往山區的朋友請注意安全。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署